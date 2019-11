A River se le escapó una final increíble ante el Flamengo Deportes 24 de noviembre de 2019 Redacción Por El equipo de Gallardo fue más que el elenco brasileño y saboreaba la quinta Copa, pero dos goles de Gabriel sobre el final le dieron el título a los cariocas.

FOTO WEB FESTEJO. / Gabriel ya anotó y corre para celebrar. Tristeza y desazón en los jugadores de River.

River Plate se quedó ayer a un paso de la gloria al perder, sobre la hora, 2 a 1 ante Flamengo, la primera final única de la Copa Libertadores disputada ante una multitud en el estadio "Monumental" de Lima, la cual ganaba hasta tres minutos antes del cierre.

El "Millonario" había abierto el marcador con un tanto de Rafael Santos Borré, a los 14 minutos del primer tiempo, pero Flamengo dio vuelta la historia con tantos de Gabigol, a los 43 y 47 del complemento.

Ambos terminaron con un hombre menos por las expulsiones de Exequiel Palacios, por una agresión de impotencia sin pelota, y del propio Gabigol, por cargadas contra los jugadores del "Millonario" en la misma jugada.

La bronca que rodea a todo el plantel de River es que fue ampliamente superior en la etapa inicial, donde minimizó a un rival de mucho poder, que no contó siquiera con una llegada clara.

En el complemento, el equipo de Marcelo Gallardo se tiró demasiado atrás y Flamengo, sin tanto juego asociado pero con mucho corazón, se volcó decididamente en campo adversario.

Si bien el partido parecía definido, dos errores le dieron la Libertadores a Flamengo después de 38 años: en primera instancia, Lucas Pratto perdió el balón de manera ingenua y en el contragolpe Gabigol señaló el empate.

Luego, Pinola -que había jugado un gran encuentro- no pudo despejar en dos ocasiones y otra vez el goleador, que casi no había tenido participación en el trámite, sentenció la historia.



MARCELO GALLARDO



Lo vivió como siempre, con pasión, con gesto adusto, alegría y desazón, pero si bien estaba cerca de un nueva épica y hacer historia con el bicampeonato de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo no pudo esta vez sacar su figura napoleónica y la cabeza en alto, con la medalla del segundo puesto.

Esa imagen fue la que entregó un River que, algunos creen, parecen haber llegado a un final de ciclo tras cinco años de gestión y quince finales, con diez títulos. Luego del partido, Gallardo mostró esa forma de entender el fútbol, cuando la mano viene a favor o, como en este caso, adversa y por ese motivo reconoció que sentía "dolor", pero también "orgullo" por sus dirigidos.

"Este partido lo jugamos con un gran rival, y sentimos que hicimos el partido que había que hacer. Pudimos anular el poderío de Flamengo, pero en el segundo tiempo nos costó tomar buenas decisiones o que no nos agarren como nos agarraron. Los jugadores tienen que estar con la cabeza y el pecho arriba, por lo que hicieron".

"Nos ha tocado muchas veces ganar, y hoy nos toca perder. Es la manera más triste porque estábamos a nada, pero hay que saber perder con hidalguía".



River 1 - Flamengo 2



Estadio: Monumental de Lima.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco (75m Paulo Díaz); Ignacio Fernández (68m Julián Alvarez), Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré (74m Lucas Pratto). DT: Marcelo Gallardo.



Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís; Gerson (65m Dyego), Arão (85m Vitinho); Éverton Ribeiro, Giorgian De Arrascaeta (89m Robert Piris da Motta), Bruno Henrique; Gabriel Barbosa. DT: Jorge Jesús.



Gol en el primer tiempo: 14m Santos Borré (R).

Gol en el segundo tiempo: 43m y 47m Gabriel Barbosa (F).

Incidencia en el segundo tiempo: 50m expulsados Palacios (R), por juego brusco, y Gabriel Barbosa (F).