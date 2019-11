River quiere agigantar su historia Deportes 23 de noviembre de 2019 Redacción Por En el Monumental de Lima, el Millonario, que defiende el título, disputará esta tarde desde las 17 la gran final del certamen continental ante Flamengo de Brasil, que hace 25 partidos que no pierde, con la meta de lograr el bicampeonato por primera vez.

FOTO NA ULTIMOS CAMPEONES. Franco Armani y Marcelo Gallardo se mostraron confiados en rueda de prensa en la previa a la finalísima de hoy.

Por primera vez en su historia, River tendrá este sábado la posibilidad de consagrarse bicampeón de la Copa Libertadores, cuando enfrente a un rival durísimo como Flamengo de Brasil, en la decimoquinta definición que tendrá desde que Marcelo Gallardo asumió como entrenador. Será, además, la primera final única desde el cambio de formato propuesto por la Conmebol, que determinó que se dispute a partir de las 17:00 (hora argentina) en el estadio "Monumental" de Lima, con televisación de Fox Sports. El cuerpo arbitral estará encabezado por el chileno Roberto Tobar, secundado en las bandas por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos, mientras que el cuarto será Andrés Rojas, de Colombia.

La polémica no estuvo exenta respecto al VAR, porque después de sus declaraciones sobre el "estudio" que realizó sobre River y Flamengo, el peruano Diego Haro fue reemplazado por el uruguayo Esteban Ostojich como principal, quedando como AVAR 1 y 2 Piero Maza (Chile) y Alexander Guzmán (Colombia). Como AVAR 3 quedó Víctor Hugo Carrillo, Carlos Astroza es el observador del VAR y Jorge Larrionda, de Uruguay, como asesor internacional. Esta final única, en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, tendrá alargue (dos tiempos de 15 minutos) y, luego, definición por penales.

Quizás por primera vez dentro de esas quince finales disputadas por Gallardo en estos cinco años, River llegue más de punto que de banca, por la actualidad de Flamengo y la confianza que desborda en sus jugadores e hinchas. El "Millonario", ganador de cuatro Libertadores pero que jamás fue bicampeón (ni tuvo la oportunidad de serlo tan directamente), apostará a su experiencia en este tipo de definiciones y el tránsito de un plantel que mantuvo su espíritu competitivo pese a las salidas de piezas importantes. Ha tenido la capacidad de reinventarse, de saber cuándo acelerar y cuándo descansar, incluso habiéndose sacado de encima una semifinal cargada de emociones frente a su superclásico Boca. Los rumores sobre la posible línea de cinco, sistema que utilizó en la ida de la final del año pasado en La Bombonera ante Boca, partieron desde Buenos Aires y se mantuvieron en Lima.

¿Y por qué Flamengo es un rival con mejores perspectivas? Porque desde la llegada del portugués Jorge Jesús en junio le cambió el semblante a un equipo que no había logrado despegar pese a la gran inversión económica. En su plantel, por ejemplo, tiene once jugadores con pasado reciente por las principales Ligas europeas y su planteo dinámico, intenso y ofensivo le entregó un invicto de 25 partidos. A un paso de quedarse con el título del Brasileirao (el más importante en el país), Flamengo, uno de los equipos con más hinchas en todo el mundo, sueña con cortar una sequía de 38 años en la Libertadores. Más allá de nombres como el arquero Diego Alves, el español Pablo Marí, Filipe Luis, Rafinha Alcántara y Gerson, entre otros, lo más temible es la delantera. "Gabigol" y Bruno Henrique son las armas letales de Flamengo, que acumulan 32 goles entre ambos (la mejor de todo el mundo) y fueron vitales en las definiciones para llegar a esta final. Acompañado por muchos más que los 20 mil fanáticos del "Millonario" que viajaron por aire y tierra (más de cuatro días) hasta Lima, el "Fla" quiere llevar la Copa a Río de Janeiro.