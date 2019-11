Ganó Sarmiento Deportes 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el inicio de la 14ª fecha de la PN, anoche Sarmiento de Junín se impuso como local 1 a 0 al colista All Boys con gol de Fernando Nuñez, a los 7' del segundo tiempo, y acortó distancias con el líder de la Zona 2, San Martín de Tucumán, ya que se puso a 3 al menos hasta que se complete la jornada, que tendrá continuidad este sábado con estos partidos: a las 17, Nueva Chicago vs. Agropecuario; Brown (A) vs. Defensores de Belgrano y Almagro vs. Santamarina; a las 20:30, Alvarado vs. Estudiantes (BA) y a las 21:10, Belgrano (debuta Caruso Lombardi como DT) vs. Mitre SdE.