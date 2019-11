¿Los últimos de Blondel? Deportes 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Parece ser que el actual y nuevo capitán albiceleste, Lucas Blondel, tiene las horas contadas en Atlético. Es que en caso de no producirse la transferencia de Matías Godoy al fútbol norteamericano o europeo, el jugador apuntado a vender por parte de la dirigencia albiceleste en el próximo mercado de pases es el lateral-volante albiceleste, surgido de la cantera de la Crema y que ya lleva 3 goles convertidos en el torneo. El jugador, de 23 años, tiene la doble ciudadanía suiza y podría recalar en algún club del viejo continente, donde, extraoficialmente, la institución estaría manejando algunas ofertas. En charla con Entretiempo, programa deportivo de Radio ADN 97.9 FM, en relación a estos rumores, Blondel mencionó durante la semana que “sinceramente, no se nada de esto, y es algo que me lo preguntan todo el tiempo por lo que dijo el presidente del club días pasados. Como siempre suele pasar, el jugador es el último en enterarse, así que, como lo hice desde mis inicios, trato de disfrutar los entrenamientos al máximo, no porque seas los últimos o los primeros. Por ahora me siento muy tranquilo y enfocado en estos últimos dos partidos que restan en el año, estoy muy cómodo en el club y lo que se está sondeando por ahí no es algo que me desespera”.