Golpeó a 9 mujeres: y el juez no le permite ir a bailar

Un hombre denunciado por 9 mujeres por haber sido víctimas de violencia por parte de él, quedó libre con un fallo que indignó a la opinión pública.

La causa fue iniciada por una joven que denunció que su ex la acosaba permanentemente y ejercía violencia de género.

Y como el agresor ya estaba denunciado por otras ex, el juez Antonio Andrade decidió unificar todos los expedientes y darle al agresor una condena para que escarmiente de la mano de la "justicia restaurativa".

El fallo, al que accedió laopiniónautral.com.ar (y que replicó Crónica) incluye otras diligencias, tales como la prohibición de manejar y donar material de librería a una ONG.



LAS DENUNCIAS

La última denuncia contra L.N. se inició en la Oficina de Violencia Doméstica que depende del Tribunal Superior de Justicia, que arrojó que el grado de riesgo en el que se encontraba la mujer era "altísimo", por lo que se dictaron una serie de medidas, entre ellas la prohibición de acercamiento para el agresor.

Para esa instancia L.N. ya tenía otras denuncias por violencia hacia parejas anteriores, que fueron calificadas con riesgo medio. Es decir que su violencia iba en escalada.

En total, desde 2016, fueron nueve, las exparejas que denunciaron al hombre.



NO CUMPLIO UNA

SANCION

Todas relataron situaciones de control sobre ellas y sus redes sociales, persecuciones vehiculares, rotura de objetos, golpes, ahorcamientos, palabras denigrantes y amenazas a través de mensajes y llamados. Por esas denuncias, el acusado tuvo que hacer un taller de habilidades para la vida que lleva adelante un psicólogo, sin embargo no cumplió con el número de asistencias que el Juzgado le solicitó.

"A lo largo de cinco años L.N. ha sido denunciado por nueve víctimas diferentes, sumado a las denuncias muchas veces efectuadas por los grupos familiares de dichas víctimas, algunas de ellas menores de edad y denunciándose a su vez ocho incumplimientos de las medidas cautelares de las que había sido notificado. En todas las denuncias las víctimas coinciden en actos de menosprecio, violencia psicológica, hostigamientos por llamados telefónicos y mensajes de texto, daños a bienes personales, y en algunos casos serios hechos de violencia física", se lee en el fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, firmado por Andrade.



SIN CONDENA DE

CARCEL EFECTIVA

Así fue que con la idea de que el violento no repita la misma historia con otras mujeres, y además para que no quede impune lo que hizo, porque cada caso por sí solo no amerita una condena de cárcel efectiva, Andrade le ordenó a L.N. un paquete de obligaciones entre las que aparecen el inicio de un tratamiento psicológico que será controlado por ese Juzgado para "revertir su comportamiento violento y desafectivizado por el término mínimo de un año", el pago de una multa de 10.000 pesos, el retiro de su carné y la prohibición de manejar por el mismo lapso, además del secuestro de sus teléfonos celulares.



!Y NO PUEDER IR

A BAILAR...!

La determinacion le prohíbe además por el mismo periodo y dependiendo de su evolución terapéutica, ingresar a cualquier boliche y para que no pueda, le avisan de esto a la Jefatura de Policía.



ESCRACHE EN TV

Otro dato relevante de la condena es que le advierte a L.N. que si vuelve a agredir a alguna mujer se va a "exhibir su imagen en los canales de televisión locales y redes sociales a los fines de informar a la comunidad sobre la peligrosidad y el riesgo que implica el nombrado para el género femenino".



HAY ALGO MAS...

Finalmente, en la determinación del magistrado que provocó indignación en la población, se ordenó al empleado de la Cámara de Diputados que done "10 marcadores de color negro gruesos, 50 biromes color azul o negro, 50 lápices negros, 50 gomas de borrar, 5 tijeras, 5 cinta de papel, 10 cinta scoch, 5 plasticolas grandes, 10 cartulinas de colores, 2 resmas de hojas tamaño oficio, 10 témperas de colores varios, 10 pinceles, 5 juegos de hojas canson blancas y una caja de alfileres de gancho", al denominado Frente de Géneros que funciona en un sector del barrio Madres a la Lucha.



ADVERTENCIA A LA CAMARA

"Por último dado el constatado perfil violento y manipulador de personalidad de L.N. caracterizado por el desapego y desafectividad emocional, corresponde poner en conocimiento a su empleadora (Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz) a los fines de que adopte las medidas administrativas que considere pertinentes, remitiéndose copia de la presente resolución en sobre cerrado", reza en la polémica decisión.