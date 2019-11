Resultó esclarecido un robo en finca de Humberto Primo Policiales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Aprovechando la ausencia de moradores en una vivienda se cometió un hecho contra la propiedad, y el mismo fue esclarecido.

Un poblador de Humberto Primo, en nuestro Departamento, ante personal policial denunció la comprobación de un robo en una vivienda sita en la calle San Juan Norte S/Nº, en momento que no se registraba morador alguno como consecuencia de que su progenitor estaba internado.

Dicha persona narró que para ingresar al inmueble fue violentado el candado que se había colocado en una puerta, y se había concretado la sustracción de una bicicleta, dos garrafas (una de 10 y la restante de 15 kilos), una batería, un ventilador y un rebenque.

Al respecto se llevó adelante una requisa en una finca sita en la calle San Juan Norte S/Nº donde habita Diego G., de 30 años de edad, y se obtuvo el secuestro de dos garrafas, un rebenque, un ventilador y una batería, en tanto en otra acción similar en una casa situada en Mendoza Sur S/Nª (residencia de Gonzalo Paul M.) el resultado fue negativo.

Poco después Diego G. se hizo presente en la Comisaría local e hizo entrega de una bicicleta, a la vez que manifestó "esas cosas me las dio 'el Corto' M. para que se las guarde".

En definitiva, posterior a las actuaciones policiales de rigor lo secuestrado fue entregado a su propietario.



OTRO DETENIDO EN

IMPACTANTE SUCESO

El aporte de una persona ligada la investigación de un suceso por el cual se encuentra detenido (con prisión preventiva mientras dure la investigación) el rafaelino Martín G. (25) en una causa en la que fue imputado por los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal; promoción a la corrupción de menores y amenazas; amenazas coactivas agravadas por la intervención de menores de 18 años (en tres oportunidades); promoción a la corrupción de menores agravada, por amenazas y por ser la víctima menor de 18 años; promoción a la prostitución; promoción a la prostitución agravada (por amenazas, por ser la víctima menor de 18 años y por la intervención de otros menores de 18 años); y amenazas coactivas agravadas (por la intervención de menores de 18 años, permite dar a conocer el arresto de Leandro P., de 16 años de edad, habida cuenta de que habría actuado como entregador de las jovencitas que resultaron víctimas.

Y no solamente sería entregador, sino que también habría sido autor de abuso sexual simple al menos a una de las menores.