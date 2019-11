Capturaron a quien mató a un nene de 8 años

En la mañana del pasado 21 de este mes, en nuestra página online bajo el título "Nene rafaelino muerto de un tiro en la cabeza", dimos cuenta de un trágico episodio contabilizado aproximadamente a la hora 21 de la jornada anterior en nuestra ciudad, donde un niño de 8 años perdió la vida al recibir un impacto de bala en la cabeza.

Por entonces, obedeciendo a información brindada por fuente altamente calificada se dio a conocer que policialmente se había dado inicio a actuaciones tras la muerte de Emanuel Luciano González, de 8 años de edad, en un lamentable episodio ocurrido en una finca sita en la calle Flaminio del Signore al 1000.

Allí, en boca de Jorge Luis Gonzalez, de 36 años, los uniformados actuante tomaron conocimiento de que se encontraba en el patio trasero cuando pasó un sujeto que no reconoció y le gritó "¿qué onda con vos?", y tras apuntarlo con un arma de fuego efectuó un disparo.

El proyectil impactó en la región occipital derecha del niño de referencia, y le provocó la muerte.

Por otra parte, de acuerdo a la fuente el vecino corrió al individuo agresor, pero este se perdió de vista.



CAMARAS DELATORAS

Con el paso de las horas cámaras de video públicas y privadas fueron claves para que los investigadores se percataran de que Maximiliano Agustín S. (de 14 años de edad) era el homicida, y por ello en la mañana de ayer se dispuso una labor para lograr su captura que culmino tal lo adelantado poco después por LA OPINION online.

La acción policíaca se dio en el contexto de varios allanamientos (en uno fue secuestrada un arma de fuego) llevados a cabo en la zona Noreste de Rafaela, y se dio conocimiento al Juzgado de Menores desde donde se conoció que las actuaciones se derivaron a la subsecretaría de Niñez Minoridad y Familia, como consecuencia de la edad del homicida.



¿POR QUE A ESE

ORGANISMO?

En mérito a que el matador cuenta 14 años de edad, legalmente se lo considera no punible lo que significa que no se le puede aplicar una sanción penal ni una medida socioeducativa.

Si bien en el caso en primera instancia intervino el Juzgado de Menores a cargo de María Alejandra Feraudo de Platini, debido a la cantidad de años de quien está en situación de custodia de ahora en más las actuaciones correrán por cuenta de la subsecretaría de Niñez Minoridad y Familia, organismo que deberá actuar consecuentemente, sumándose que tiempo atrás se tomó intervención en causas anteriores en las que se encontraba involucrado Maximiliano Agustín S.