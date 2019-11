Enfoques urbanos

VÍCTOR HUGO FUX



No pude abstenerme de escribir estas palabras para alguien cercano y con quien en mi tarea de correctora me tocó compartir ese espacio; con el periodista deportivo Víctor Hugo Fux me tocó convivir, con esa tarea de hacer el diario. Siempre me llamó la atención con qué facilidad Víctor Fux relataba sus crónicas y sin exagerar siempre sostuve que él con su capacidad podía muy bien figurar a la par de grandes periodistas de ese género periodístico.

No dudaba en pasar formando con los grandes, los que copan los titulares de la primera página de los diarios estrella como Clarín, La Nación, etc.

Quizás, a no dudarlo, Víctor Fux pudo competir con esos colosos del periodismo capitalino. Su gran trabajo, la manera de concebirlo, con suma idoneidad, es ya un incuestionable referente del relato deportivo del interior, no importa que ese legado de Víctor no brille como aquel, que se luzca como aquel que se construye en Buenos Aires, por ejemplo. Leí emocionada lo contado por Víctor en ese justo y merecido agasajo que acaban de rendirle los que dirigen el diario y los que desempeñan diversas funciones en él.

Digo emocionada porque me enteré de actuaciones que no conocía de Víctor aún más allá de los límites nacionales, cumpliendo su tarea como periodista deportivo.

Sinceramente me conmovió todo lo que dijo Víctor, hasta dando detalles de su querida familia como corresponde a una persona de bien y del cual se siente orgulloso.

Me alegó mucho y desde esta modesta columna le alcanzo a Víctor las enhorabuenas que le corresponden por semejante trayectoria tan impregnada de certezas y de acciones que lo honran y le confieren un privilegio más que envidiable