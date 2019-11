No se irá del país pero no hará "tele" Información General 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Pamela David, esposa de Daniel Vila -uno de los dueños del canal América-, decidió dejar la conducción de Pamela a la Tarde y le confesó a un sitio de noticias que le tiene miedo a un "año sabático"

Se recuerda que hace un tiempo en un programa de la TV le dijo a Luis Novaresio que no existía posibilidad alguna de que si Cristina Kirchner vuelva a ejercer el poder, y que si así ocurría se iba del país.

La exchica Playboy por obvias razones tenía asegurada su continuidad laboral más que ningún otro conductor de América TV, pero decidió seguir los pasos de Mónica Gutiérrez y en breve abandonará su ciclo vespertino, Pamela a la Tarde.

"No voy a seguir con el programa, eso es seguro. Ya se lo comuniqué a mis compañeros y al canal", comento a la vez que negó que vaya a dejar de trabajar.

"Me da taquicardia de solo pensar en un año sabático. No está en mi naturaleza, nunca se me ocurriría decir eso. Pero la verdad es que no sé qué voy a hacer el año que viene. Estoy pensando pero no tengo nada definido. No tengo apuro", aseguró quien en su momento no tuvo aquello de que "el pez por la boca muere".

De acuerdo a Diario Popular, una de las variantes que maneja Pamela es la de continuar trabajando con su perfil de Instagram, que cuenta con 625 mil seguidores y con la pauta publicitaria de varias marcas.