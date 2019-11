Festram convoca a intendentes electos a construir un pacto social sectorial Locales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Municipales proponen un Acuerdo Social Responsable en Municipios y Comunas sobre la base de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

FOTO FESTRAM CLAUDIO LEONI. Impulsa encuentro de gremios e intendentes.

El próximo miércoles 27 de noviembre a las 9:30 Hs, en la sede de FESTRAM -ubicada en Av. Freyre 1635 de la ciudad de Santa Fe-, se llevará a cabo un Encuentro de Dirigentes del Gremio Municipal con Autoridades Locales de toda la Provincia.

En la oportunidad se compartirán diagnósticos y datos sobre los excedentes financieros que los Municipios aportan al Sistema de Seguridad Social de la Provincia (IAPOS, Cajas de Jubilaciones, ART y la problemática de las Asignaciones Familiares). Además, se brindará información de la política salarial y su relación con la Coparticipación de Impuestos y un breve informe en relación a las perspectivas económicas de Municipios y Comunas, de nuestra Provincia y la Nación.

Según explicó, se evaluará también la precarización laboral, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la necesidad de modernizar las relaciones laborales, contemplando la gran cantidad de nuevas funciones que actualmente no se encuentran reguladas por un Convenio Colectivo. Se debatirá además sobre el uso de nuevas tecnologías en el campo laboral de los Gobiernos Locales y las actividades para impulsar, desarrollar y capacitar en “Ciudades Inteligentes” lo que impulsará nuevos desafíos para toda la institucionalidad de los Estados en su propio territorio. Todas estas temáticas están comprendidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Esta convocatoria pretende debatir consensos para alcanzar un acuerdo que permita superar la profunda crisis que vive el sector, pero además aportar, desde los Municipios y Comunas santafesinos, a la reconstrucción nacional luego de las drásticas consecuencias generadas por las políticas neoliberales instrumentadas por el actual Gobierno Nacional, seguidas por las clásicas y fracasadas recetas del FMI, no sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica", remarcaron desde la Festram que lidera Claudio Leoni.

"Es de público conocimiento, la contundente oposición de nuestro gremio a la firma del Pacto Fiscal que el Gobernador Miguel Lifschitz concretó con el Presidente Macri. Lamentablemente nuestro diagnóstico no solo predijo los efectos, sino también los graves perjuicios a la población y por lo tanto, a las posibilidades financieras del Estado para afrontar con los servicios públicos elementales, tan profunda crisis social, laboral, económica y productiva", advirtió la Federación.

En esta línea, Festram recordó la solicitada que publicó el 17 de Agosto del 2018 “convocando a defender los intereses del pueblo de Santa Fe” en la que advertía la realidad compleja que se vivía en cada territorio de nuestra Provincia por la aplicación de estas políticas y especialmente por los efectos del Pacto Fiscal sobre las economías de los Estados Locales. Allí, exigimos al Gobernador, Legisladores Nacionales y Provinciales, Intendentes, Concejales, Presidentes de Comunas, conformar una unidad institucional para detener el latrocinio en vísperas de su ejecución. Lamentablemente sobrevino la devastación social de nuestro pueblo y el panorama desolador que estamos viviendo en el presente".

En este escenario, la entidad que agrupa a los sindicados como el SEOM de Rafaela agregó: "Desde la responsabilidad histórica y la determinante participación de Festram en el Movimiento Obrero Santafesino, en la Corriente Federal de Trabajadores y en la CGT, entendimos claramente que el futuro Gobierno Nacional, ha “fundamentado la necesidad de un Pacto Social”, que nosotros también propiciamos, señalando la consecuente posición sindical de que el mismo no puede estar restringido a un simple acuerdo de precios y salarios, y que debe delinearse un camino de recuperación y crecimiento con Justicia Social".

"Creemos que como garantía de ese Pacto Social han de tener en su configuración un necesario protagonismo los trabajadores -tanto de la economía formal, como de la economía popular- los pequeños y medianos empresarios de la industria, el agro y el comercio, el cooperativismo, pero fundamentalmente los Estados Locales, que son el anclaje definitivo de las políticas públicas que se apliquen", concluyó la Festram.