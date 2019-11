Recortan la estimación de siembra de girasol y maíz Locales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que se sembrarán 50 mil hectáreas menos de las previstas en lo que es girasol y 100 mil menos en maíz tardío. Por otra parte, la Bolsa de Comercio de Rosario asegura que casi una cuarta parte de la cosecha nueva ya está vendida.

Las ajustadas reservas hídricas hicieron recortar la estimación de siembra de girasol y maíz 2019-2020 a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. "Las reservas hídricas regulares relevadas sobre el oeste del área agrícola, provocaron una baja de 50 mil hectáreas en la intención de siembra de girasol 2019-2020", explicaron los autores del Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad.

También señalaron que "la siembra de la oleaginosa ya cubre el 88,5 % del área estimada en 1,6 millones de hectáreas para el presente ciclo. En los lotes implantados, apostando a que las precipitaciones fueran más abundantes, la condición del cultivo ha caído alrededor de 10 puntos porcentuales".

Además puntualizaron que "a pocos días del inicio de la ventana de siembra tardía de maíz con destino grano comercial, las reservas hídricas en el oeste de las provincias de Córdoba y Buenos Aires son regulares. Esta situación nos obliga a disminuir en 100 mil hectáreas nuestra proyección de siembra del cereal, ubicándose nuestra nueva estimación en 6.3 millones de hectáreas".

Explicaron que "a la fecha ya se logró sembrar el 45,7 % de los lotes de maíz a lo largo del país" y que "por otra parte, la siembra de soja consolida un incremento del área debido a una menor intención de siembra de maíz, elevando la superficie proyectada a 17,7 millones de hectáreas".

Actualmente se registra un avance del 31,3% en la siembra de soja, unas 5.5 millones de hectáreas en números absolutos concentrados principalmente en el centro de la región agrícola, según el PAS.

Por otra parte, el Panorama expresó que "la cosecha de los cultivos de invierno (trigo y cebada) avanza a buen ritmo".

"En el caso del trigo ya se levantó el 20,2 % de la superficie apta, con un rinde promedio hasta el momento de 2020 kilos por hectárea", se dijo.



COSECHA VENDIDA

Casi una cuarta parte de la cosecha nueva 2019-2020 proyectada a noviembre ya está comprada por exportadores y fábricas, una cifra que representa un récord, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. "Según datos oficiales, al 10 de noviembre las compras del sector exportador e industrial ascienden a 29,4 millones de toneladas, el 23% de la producción estimada para los principales seis cultivos, soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo, un récord", indica el estudio.

Además señala que "ello no sólo constituye un récord histórico, sino que prácticamente triplica el volumen de los últimos cinco años y supera en más de 12 millones de toneladas, los negocios cerrados para la misma altura del año anterior".

El dato del Ministerio de Agroindustria releva la mercadería comprada por el sector exportador e industrial.

Las ventas totales del sector productor pueden ser más altas, ya que en caso que su contraparte sea un intermediario (acopio, cooperativa o canjeador) y aún no se haya vendido esa mercadería a exportadores y fábricas; esas operaciones no están registradas en esta publicación oficial.

"El aumento en el volumen de negocios anticipados de la nueva campaña es un fenómeno que se viene sosteniendo en los últimos años, aunque la tasa de crecimiento de esta campaña es la más alta de los últimos tres años", consideran en el estudio, Julio Calzada, jefe del Departamento Económico de la Bolsa y Emilce Terré, economista de la entidad.

Esta suba se explica así por una multiplicidad de factores entre los que se destaca la preferencia por este tipo de negocios como modo de financiamiento del sector productor, en un contexto de altas tasas de interés y la reticencia de los productores a endeudarse.

Los especialistas lo atribuyeron a la necesidad de cubrirse ante el riesgo de precios en el marco de la tendencia decreciente del valor internacional de los commodities agrícolas desde los récords alcanzados en el 2012.

"Este factor se ve agravado por la inestabilidad que genera la guerra comercial entre China y los Estados Unidos", agregaron.