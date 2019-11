Ventiladores y aires acondicionados: cómo poder controlar el gasto Locales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Comienza el calor y el uso de ventiladores y aire acondicionados dejan los bolsillos flacos cuando llega la factura. Las alertas se encienden para todos los usuarios que saben que van a tener que utilizar el aire acondicionado o el ventilador durante prácticamente todo el día por las altas temperaturas y las olas de calor.

¿Cuánto consume un aire acondicionado? Es la pregunta más recurrente por estas horas y en la respuesta se abre un abanico de opciones. minutouno.com consultó a una referente del sector y a una distribuidora energética que explicaron cómo es la cuenta.

Quienes tienen un modelo de varios años atrás, que generalmente no es de consumo eficiente, el cálculo que hay que hacer es la siguiente: si el aparato es de 3000 frigorías, por ejemplo, tiene un consumo de 3 KW por hora. Ahora bien, si se lo enciende a 24 grados, no estará la hora completa consumiendo energía, sino alrededor de 1 KW por hora.

En cambio, si se climatiza la casa a 18 o 19 grados, para realmente enfriar el ambiente si es amplio, va a estar siempre encendido el motor y el consumo será muy significativo. Los 3 KW se irán por hora.



ETIQUETA "CLASE A"

Al momento de comprar un electrodoméstico nuevo, se recomienda elegir aquellos que poseen Etiqueta de Eficiencia Energética Clase “A”. En un aire acondicionado "clase A" te ahorrás hasta un 40% de luz respecto del consumo de otro que no es de consumo eficiente, pero sale más económico a la hora de comprarlo. No obstante, si bien los aparatos de etiqueta "A" son bastante más caros, "generalmente, en un año y medio de uso, recuperás la diferencia del costo inicial", explicó Andrea Heins, ex subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética.

La experta también aconsejó que una forma de conservar el ambiente enfriado es utilizando cortinas que cubran lo más posible el sol para que no prenda y apague todo el tiempo el aire acondicionado. E insistió: "Sólo refrigerar ambientes habitados y a 24 grados en verano (21 o 22 en invierno) porque uno tiene que estar más cerca de la temperatura exterior y vestidos en el hogar acorde al clima de la calle".

Por otro lado, enfriar con un aire acondicionado es más económico que calefaccionar con el mismo equipo. Por la tecnología, calentar utilizando energía demanda mayor consumo que enfriar usando luz. Por eso, en invierno las boletas suelen ser aún más abultadas que en el verano si en la casa se climatiza con este tipo de equipos.

Y a prepararse porque en agosto habrá un nuevo ajuste del servicio del 4%. A modo de ejemplo, Heins graficó que no existe la "Clase A" de consumo para calefaccionar con un aire sino que parten del "B" cuando para enfriar si se llega a ese consumo más eficiente catalogado en "A".



VENTILADORES

Sin embargo, si con el mismo escenario de hogar lo cambiamos por dos ventiladores de techo, el cambio es bastante notorio. Ambos consumen solo 36 kWh por mes, casi cuatro veces menos que el aire acondicionado.

Cerrar puertas y ventanas, así se evitará el ingreso de aire del exterior al ambiente climatizado.