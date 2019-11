“El sistema penal para menores está viejo”

Después del encuentro realizado ayer por la mañana en el Juzgado de Menores, a raíz del asesinato de Emanuel González, el menor de 8 años que recibió un balazo en la cabeza estando en brazos de su padre en su vivienda de Barrio Mora, la Jueza de Menores de la Primera Nominación, Laura Lencina analizó la situación y se refirió a las críticas que muchas veces reciben.

Sucede que se conoció que producto de 4 allanamientos, finalmente PDI detuvo al presunto autor del disparo, el cual tiene 14 años y para las leyes es no punible. “Celebramos una reunión donde abordamos el tema de nuestra competencia, de cuáles son los menores no punibles sobre los cuales no tenemos intervención y en relación a los roles. La reunión se programó a partir de qué ocurrió este hecho, el municipio nos contactó para poder desarrollar este encuentro y a partir de que nos enteramos de que el menor detenido tiene 14 años, se dio intervención a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el organismo encargado de actuar”, expresó la Jueza Lencina.

Por otra parte admitió que "siempre exponemos la situación nuestra ante el reclamo de los vecinos, cuales son las limitantes, hasta donde llega nuestra intervención y hasta donde no. Lo que decimos es que estamos con un sistema desactualizado en relación al sistema penal de mayores que tiene más garantías, transparencia, oralidad, publicidad; todas cuestiones que permiten tratar mejor todo el conflicto penal. En cambio nosotros estamos con un sistema escritural, viejo y hasta inconstitucional en algunos aspectos”.

Yo accedí a la reunión con el objetivo de explicar cuál es la situación del menor. En realidad, este caso está a cargo de la Dra. Feraudo que fue quien tomó conocimiento del hecho y las primeras informaciones de sumario”.

Al referirse a otros casos ocurridos en Rafaela con menores involucrados, explicó: “la diferencia con el joven acusado de disparar a Juan Carlos Re es que en ese caso pudimos actuar porque el menor tenía 16 años y es punible, pero este chico con 14 años no es punible, por eso todo queda en manos de La Subsecretaría de Niñez. Yo accedí a la reunión con el objetivo de explicar cuál es la situación del menor”.

La Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia estaba invitada al encuentro y no se hizo presente, una cuestión que llamó la atención.

Al respecto la Dra Lencina dijo que "esta era una pieza fundamental, pero no vinieron, pero entiendo que seguramente estaban abocados a este caso”.

“Siempre se habla de los menores no punibles, y esto implica que sobre el menor no se puede aplicar ninguna sanción penal, ni tampoco ninguna medida socioeducativa”, aclaró la Jueza de la Primera Nominación.