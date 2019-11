“Nos fuimos sin respuestas y desilusionados” Locales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Así lo expresó Javier Grande, presidente de la Federación de Entidades Vecinales tras el encuentro de ayer por la mañana con las Juezas de Menores por el hecho ocurrido en barrio Mora.

El viernes por la mañana en el Juzgado de Menores ubicado en Avenida Aristóbulo del Valle se desarrolló la reunión entre las Juezas de Menores María Alejandra Feraudo de Platini, Laura Lencina, funcionarios del municipio y referentes de la Federación de entidades vecinales por el caso del menor de 8 años asesinado en Barrio Mora.

Javier Grande, presidente de la Federación que agrupa a las 41 vecinales de la ciudad manifestó su desilusión después de la reunión.

"Fue una reunión muy desilusionante en donde vinimos a plantear la situación de los menores y este último hecho que nos conmueve y horroriza y la Jueza nos contesta con la ley. Nos vamos sin nada”, señaló.

Grande enfatizó, “lamentablemente las leyes hoy no permiten que se accione contra los menores de edad y la verdad es que las juezas nos dijeron que tienen las manos atadas y nos vamos con esta sensación de impotencia”.

La intención de los vecinalistas fue dar a conocer en primera persona la realidad que hoy viven todos los barrios de la ciudad, sin excepción, en las casas de los vecinos que ya no pueden estar tranquilos por la inseguridad que los afecta y que en los últimos días se cobró la vida del pequeño Emanuel González.

“Entendemos que deberíamos plantear esto a nivel de los legisladores, los diputados y los senadores, para que puedan ponerse a trabajar respecto a las leyes, vinimos a plantear la situación que tenemos en cada una de los barrios y las Jueza de Menores nos contestaron con lo que las leyes actuales les permiten hacer en materia de minoridad”, dijo Grande.

Sucede que cuando un delito lo comete un menor de 16 años, estos menores son no punibles y así la justicia no puede actuar y por eso interviene la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que desde hace mucho tiempo deja mucho que desear y que prácticamente su injerencia no se ve reflejada en resultados positivos. Esto queda evidenciado en que cuando los menores llegan ante la Jueza de Menores es porque ya cometieron un delito y deja en evidencia a un Estado ausente en materia de prevención y contención.

“Es muy triste conocer este hecho y saber que seguimos sin respuestas y que mañana puede ocurrir otro hecho similar porque el sistema es este”, dijo el presidente de la FEV.

Por su parte Marcelo Burgos, presidente del Barrio Mora dijo que siempre está en todas las reuniones que puede y planteó que piensan organizar una marcha pidiendo justicia.

“Estamos muy afectados, sin palabras y como presidente del Barrio Mora voy a acompañar a este vecino y a todos los que nos necesiten”, dijo.