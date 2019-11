Finalizó el curso de Limpieza Institucional Locales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por La capacitación propuso conocer los procesos de limpieza en distintos ámbitos profesionales. Se entregaron certificados.

APROBADAS. El curso contempló la realización de prácticas y visitas a distintos establecimientos.

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Economía Social y Empleo, realizó la entrega de los certificados a quienes asistieron al curso “Limpieza institucional” que se dictó en la Oficina de Empleo de septiembre a noviembre.

Durante los distintos módulos de capacitación se abordaron los siguientes temas: Habilidades de relación y comunicación: buenos modales, higiene, comportamiento, psicología y comunicación; Definiciones: limpieza, suciedad, higiene, seguridad, organización; Plan de limpieza: reconocer lugares, tamaños, disposiciones, frecuencia. Trabajos diarios, semanales, mensuales, office, cocina, baño, artículos electrónicos, etc.; Higiene y seguridad: reconocimiento de productos, toxicidad, peligros, contaminación; Limpieza institucional: superficies, extensiones, tiempos, esfuerzos; El personal de limpieza: definición, cualidades y funciones; Materiales de limpieza: elementos, implementos. Reconocimiento y aplicación; Procedimientos de limpieza: según los espacios, las superficies, la frecuencia; Accidentes de trabajo: características, prevención, abordaje; El protocolo social: normas del protocolo social y laboral para toda ocasión; Orientación para la búsqueda de empleo: confección de una carta de presentación, elaboración de CV, simulacro de entrevistas laborales, vestimenta, presentación personal, técnicas de expresión, detección en avisos clasificados de oportunidades laborales.

La docente a cargo de la capacitación, ingeniera Agostina Ferrari, manifestó que “si bien la limpieza doméstica es habitual para cualquier persona, no es lo mismo limpiar un establecimiento de salud que uno educativo como tampoco es lo mismo limpiar un espacio en donde se elaboran alimentos. Por lo tanto, es muy importante que, quienes realizan estas tareas, conozcan estas diferencias y reconozcan los elementos de limpieza que se utilizarán, y de qué manera, porque las técnicas no son las mismas y la frecuencia con la que realizarán determinadas tareas tampoco”.

“El grupo que formó parte de esta capacitación valoró que, si bien tenían experiencia en la limpieza, a través de esta formación han podido mejorar aquellos aspectos a los que no le dedicaban tanta atención como, por ejemplo, la seguridad en el trabajo porque trabajamos sobre los riegos y enfermedades que pueden surgir en estas actividades”, dijo.

Por su parte, la coordinadora de la Oficina de Empleo, licenciada Carolina Albrecht, comentó que “en este curso las participantes fueron todas mujeres y algunas cuentan con el apoyo de su entorno, pero otras no. Asimismo, es importante que consulten y se capaciten porque de esta manera fortalecen su futuro laboral. Desde Oficina de Empleo trabajamos para generar este tipo de capacitaciones que no sólo brindan conocimientos, sino que también les permiten obtener más herramientas para incorporarse al mundo del trabajo”.

El curso también contempló la realización de prácticas y visitas a distintos establecimientos con la finalidad de corregir aquellas posturas o desempeños que habitualmente se comenten y que en un futuro pueden generar un riesgo o enfermedad profesional.