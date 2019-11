Trotta o Perczyk en el Ministerio de Educación Nacionales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Por Laura Hojman



(Especial para NA).- El rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el abogado Nicolás Trotta, se encamina a convertirse en ministro de Educación nacional, tras sortear una suerte de interna con Jaime Perczyk, rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNH) y ex viceministro de Educación de Daniel Filmus en el gobierno kirchnerista.

Perczyk, licenciado en Educación Física y docente de esa especialidad, finalmente estará al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), de la cartera, mientras que Trotta, de 43 años, estará acompañado por la doctora y reconocida pedagoga y académica, Adriana Puiggrós, a cargo de la secretaría de Educación, en los hechos viceministra, adelantaron fuentes educativas a NA.

Puiggrós en su paso por la función pública fue secretaria de Ciencia y Tecnología nacional durante el gobierno de la Alianza, de Fernando de la Rúa y ex directora General de Educación bonaerense, durante la administración de Felipe Solá, en la Provincia.

El futuro jefe del Palacio Sarmiento, fue coordinador de la agrupación Jóvenes K, conglomerado de ex dirigentes universitarios alineados en el peronismo y radicales de Franja Morada, y ex funcionario de Alberto Fernández en 2003.

Durante el reciente armado de candidaturas concitó algunos reparos por conducir "una universidad privada", según señaló a NA, una federación de docentes universitarios alineados en la CTA Autónoma.

Es que la UMET, una casa de altos estudios considerada "mixta", nació en 2013, durante la gestión del entonces ministro de Educación Alberto Sileoni y también impulsada por Filmus, con el objetivo de capacitar a hijos y afiliados, a través de un acuerdo con el sindicalista Víctor Santa María, jefe del gremio de encargados de edificios, Suterh, y con sindicatos docentes, más una representación de la cartera educativa en el Consejo Superior.

Entre las posibles medidas, pudo conocerse que el candidato a conducir la cartera educativa planea recuperar la paritaria nacional docente, suspendida durante los últimos años de la gestión de Mauricio Macri, quien derivó las negociaciones salariales y laborales a las jurisdicciones, de las que en realidad dependen escuelas y docentes.

Perczyk, esposo de Nancy Ganz, vicerrectora de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), se hará cargo de la gravitante SPU, dado que bajo su órbita están las 56 universidades públicas del país, único servicio que quedó a cargo de Nación, tras la transferencia de escuelas primarias a las provincias durante los años ‘70 y las secundarias durante el menemismo.

En provincia de Buenos Aires, en tanto, la joven polítóloga especializada en educación, Agustina Vila, actual secretaria Académica de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz), es la designada por el gobernador electo Axel Kicillof, para conducir el sistema educativo más numeroso del país, con el 40 por ciento de escuelas, alumnos y docentes del territorio argentino.

La Unpaz fue creada en 2009 junto a otras de pequeñas universidades estatales del conurbano durante la gestión de Cristina Fernández, y su rector Federico Thea, es considerado que tendrá un "cargo de suma importancia" en gobierno que asumirá el 10 de diciembre.

Thea integra un colaboratorio, conversatorio y observatorio de investigación y análisis de políticas públicas e innovaciones sociales mundiales de seis universidades públicas denominado "Conusur", junto a los rectores de las casas de Avellaneda, Arturo Jauretche (Florencio Varela), Hurlingham, Quilmes y Moreno.

En el área de Ciencia, ya es un hecho que hay un binomio que la conducirá y se cree que de ellos, el ministro será el actual diputado bonaerense por Unidad Ciudadana, Roberto Salvarezza, quien presidió el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 2012 a 2015, y es un investigador especializado en nanociencia y nanotecnología.

Y el viceministro será Fernando Peirano, economista, docente e investigador y quien fue subsecretario de Políticas en Ciencias e Innovación del ministerio de Ciencia de 2011 a 2015.

Ciencia, es posible que se retorne al estatus de Ministerio como lo fue durante la gestión de Néstor Kirchner, aunque en los hechos siempre fue una Secretaría que dependió de la cartera educativa -de donde hizo carrera a partir del menemismo como funcionario el ministro saliente Lino Barañao- al igual que Cultura.