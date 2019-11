Macri trabajará por una oposición constructiva Nacionales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por En una transmisión en vivo por Instagram, se emocionó al hablar de lo que extrañará la Casa Rosada.

FOTO NA MACRI. Durante su Instagram live.

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que trabajará para hacer "una oposición constructiva" tras dejar el Gobierno y se emocionó cuando habló de lo que "más extrañará" de la Casa Rosada, a dieciocho días de dejar el cargo.

"Me he comprometido, como todos, a ayudar a coordinar la oposición, que sigamos unidos, que cada uno pueda hacer su aporte, así como hemos hecho en estos cuatro años", señaló Macri.

Al realizar una transmisión en vivo por la red social Instagram, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, el Presidente aseguró: "Tenemos que hacer una oposición constructiva, responsable, inteligente".

El jefe de Estado respondió preguntas de sus seguidores y ante una consulta sobre si alguna vez los partidos de Juntos por el Cambio iban a confluir en un mismo partido, Macri pareció deslizar críticas al radicalismo.

"En estos cuatro espacios hay lugares para todos, y por ahí en el futuro (avanzamos en un partido único). Hoy el partido con mucha tradición como es el radicalismo, no la hace tan fácil", indicó Macri.

Al hablar de cuatro espacios, se refirió al PRO, la Coalición Cívica, la UCR y el "Peronismo Republicano", el sector que lidera el senador por Río Negro Miguel Ángel Pichetto.

A su entender, su ex compañero de fórmula "fue una gran incorporación" al oficialismo y destacó que Pichetto haya "confirmado que se va a quedar" en el espacio.

"Necesito tiempo para reflexionar todo lo que sucedió", dijo Macri, al responder una pregunta sobre su experiencia en los cuatro años de su mandato y qué espera para la próxima etapa.

Desde la Quinta de Olivos y en medio de planes de mudanza, Macri aseguró que colaborará en lo que pueda con el presidente electo Alberto Fernández y que cuando deje la Casa Rosada retomará "la lectura", le dedicará tiempo a su familia e intentará "aprender a cocinar".

Un seguidor le preguntó qué era lo que "más iba a extrañar" de ser Presidente y en ese momento se emocionó y debió dejar de hablar, ante lo que Awada tomó la palabra y subrayó: "Nos van a extrañar y nosotros a ustedes, pero va a seguir juntos".

"Muchas enseñanzas me dejaron estos 4 años, pero lo más lindo es haber aprendido a conectarme más con mas personas, a entenderlos más y poder seguir demostrando que las cosas pueden cambiar. No hay límites si nos comprometemos", agregó Macri, en el marco de un vivo distendido, en el que intercambio chistes con la primera dama.