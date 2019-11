Solanas, del Congreso a Casa Rosada Nacionales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El diputado electo Fernando "Pino" Solanas confirmó ayer que renunciará a su banca a pedido del presidente electo, Alberto Fernández, para cumplir con "una tarea de Gobierno", posiblemente en el extranjero, y en su lugar asumirá el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Valdés.

"El Presidente de la Nación (electo) me ha pedido que renuncie porque me quiere tener en su Gobierno", indicó Solanas en declaraciones a Noticias Argentinas, al ser consultado sobre su posible nombramiento como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que trascendió en las últimas horas.

Si bien aclaró que "hasta que el presidente lo anuncie, los trascendidos son trascendidos", el actual senador nacional aseguró que va a "estar en una tarea de Gobierno" y agregó: "Yo me he desempeñado buena parte de mi vida con temas culturales, incluso con la UNESCO".

En este sentido, sostuvo que "tiene su lógica" que se lo mencione para ese cargo, como publicó recientemente el portal Letra P, que señaló que el lugar de Solanas pasaría a ser ocupado por Valdés, hombre cercano a Fernández.

Solanas encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires mientras que Valdés, ex embajador ante el Vaticano durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue en quinto y quedó afuera.

Con la renuncia de Solanas, el ex diplomático entraría a la Cámara de Diputados debido a la suplencia por corrimiento de los lugares de prelación de la lista.