Fernández con popular cantante Patti Smith Nacionales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Hablaron sobre los derechos de las mujeres, la crisis ambiental y la unidad latinoamericana

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, recibió ayer a la cantante estadounidense Patti Smith, con quien conversó sobre los efectos del cambio climático y la importancia de trabajar por el cuidado del medioambiente y por el futuro de los jóvenes.

Durante el encuentro, en las oficinas de Puerto Madero, la activista por el medio ambiente y los derechos de las mujeres invitó a la Argentina a "trabajar para poner en marcha el Acuerdo de París sobre Cambio Climático".

Además, Smith pidió acciones concretas en cada industria y remarcó la importancia de cómo a través de la música se puede concientizar a las personas y los gobiernos.

Por su parte, en el Día Internacional de la Música, Alberto Fernández destacó una poesía de Patti Smith que le había gustado, llamada Irak.

El mandatario electo y la cantante dialogaron sobre "la construcción de la unidad de los pueblos de América Latina".

Smith nació en Chicago, Estados Unidos, en 1946, y es uno de los íconos de música punk. Se encuentra en la Argentina en el marco de una gira por la región, que incluyó un show en el Luna Park.

Es poetisa, defensora de los derechos de las mujeres y de los movimientos ecologistas, y colabora con numerosas fundaciones y entidades de bien público a través del mundo.



LOS 70 AÑOS DE LA

UNIVERSIDAD GRATUITA

Por otra parte, Fernández, destacó ayer los 70 años que se cumplieron del decreto que estableció la universidad gratuita en la Argentina, y señaló: "Algunos piensan que es un gasto. Para nosotros es un enorme orgullo". "Hoy se cumplen 70 años de la gratuidad universitaria, que permitió que los hijos de trabajadores pudieran acceder al más alto nivel académico", remarcó Fernández sobre el aniversario en un mensaje en Twitter.

Y agregó: "Algunos piensan que es un gasto. Para nosotros es un enorme orgullo que tenemos como argentinos".

En 1949, el entonces presidente Juan Domingo Perón firmó el decreto 29.337/49, con el cual estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria argentina.

Alberto Fernández tenía previsto este viernes participar de un acto en conmemoración de este aniversario en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA junto al rector, Alberto Barbieri, pero finalmente canceló su presencia por temas de agenda.



DE CENTRO DERECHA

CON ABRAZO POPULAR

El dirigente social Luis D Elía afirmó que no hay que "engañarse" y recordar que el presidente electo, Alberto Fernández, es un "hombre históricamente de centro derecha", aunque destacó que "está sintiendo el abrazo popular".

"Es un hombre históricamente de centro derecha, no hay que engañarse", resaltó D´Elía, aunque aclaró: "Pero es muy sensible y está sintiendo el abrazo popular y eso te cambia".

Detenido por la toma de la comisaría de La Boca y luego de que le negaran la excarcelación, el dirigente kirchnerista aseguró que a los integrantes del actual gobierno "hay que caerles con todo el peso de la ley" y consideró que el presidente "Mauricio Macri tiene que ir preso". Sobre la Justicia, D´Elía resaltó que "es el único poder que no tiene control popular".