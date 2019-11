Rubinstein renunció tras la derogación del Protocolo Nacionales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por El secretario de Salud oficializó su dimisión al cargo en una carta dirigida a Macri, en la que señaló que la decisión se debe a la derogación del Protocolo sobre la Interrupción Legal del Embarazo.

FOTO NA EX FUNCIONARIO. Desautorizado por Macri, Rubinstein presentó su dimisión indeclinable.

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, presentó ayer su renuncia "indeclinable" al cargo ante el presidente Mauricio Macri, quien defendió su decisión de revocar la actualización del protocolo sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por considerar que "fue una decisión unilateral".

"Esta fue una decisión unilateral del secretario y eso está mal. Sin discutir el fondo de la cuestión, anulamos por decreto", resaltó Macri, al realizar una transmisión en vivo por la red social Instagram.

En medio de la polémica y poco después de que se conociera la renuncia de Rubinstein, el jefe de Estado afirmó que en la Casa Rosada son "un equipo de trabajo" y "desde el primer día todas la cosas" se discutieron entre todos, por lo que no aceptó la actualización sin consultar.

En la carta de renuncia, el dirigente radical explicó que "dado que se trata de un protocolo de actuación médica de competencia de la autoridad sanitaria, no correspondía dar intervención a otros organismos gubernamentales".

"Estoy convencido que a pesar de muchas limitaciones personales y de contexto, de las luces y las sombras de mi gestión, traté de dar lo mejor de mi para jerarquizar la salud pública", expresó el secretario en la carta de renuncia, a la que tuvo acceso NA.

La dimisión se presentó finalmente en las primeras horas de la tarde de este viernes, luego de que los rumores de su salida comenzaran a circular este jueves, tras la decisión de Macri de revocar la actualización del protocolo con un decreto.

"La publicación de este protocolo respondió a la necesidad de actualizar la normativa adaptándola al Código Civil y Comercial de 2015 y la Resolución 60/2015 del Ministerio de Salud de la Nación, actualizando también las recomendaciones internacionales acerca de los medicamentos y procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)", expresó el dirigente radical.

Según dijo, "la resolución que lamentablemente fue derogada, le daba a esta actualización la entidad jurídica y normativa que varias provincias argentinas reclamaban para reforzar las acciones necesarias del equipo de salud para realizar la ILE".

"Lamentablemente, esta decisión de formalizar jurídicamente la protección de derechos en los casos de causales de aborto no punible sancionada en nuestro código penal hace casi un siglo, tuvieron una repercusión política indeseada que terminó mezclando las causales de interrupción legal con el debate de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)", enfatizó el saliente funcionario.



DEROGACION

El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto que deroga la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), tras considerar que fue dictada "sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos", y de esta manera quedó sin efecto la resolución firmada hace dos días por Rubinstein.

Según lo publicado ayer en el Boletín Oficial, "la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".