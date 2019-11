Piden que se investigue y juzgue con celeridad Nacionales 23 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA).- La Comisión Banca de la Mujer del Senado, integrada por todas las legisladoras de esa cámara, reclamó ayer que la Justicia "investigue y juzgue con celeridad la gravedad de los hechos" que se le imputan al senador tucumano José Alperovich, pero esperarán que la causa avance antes de tomar cualquier medida.

A través de un comunicado, la comisión encabezada por la pampeana Norma Durango se expresó tras la denuncia penal por violación presentada por una sobrina del senador y ex gobernador de Tucumán y ratificó "su permanente postura ante situaciones que vulneran la integridad de las mujeres".

"Nos solidarizamos con las mujeres que han sido abusadas o acosadas, dentro y fuera de éste Senado", agregó la comisión, al tiempo que reclamó "una Justicia que investigue y juzgue con celeridad la gravedad de estos hechos".

Además, remarcaron su compromiso "a continuar reclamando la implementación del Protocolo de prevención de las violencias que recientemente aprobó este Congreso" y agregaron: "Nosotras las mujeres de este Senado asumimos el imperioso compromiso de trabajar para terminar con este flagelo que golpea a nuestra sociedad; por eso exigimos, y una vez más gritamos: No es No".

No obstante, al igual que ocurrió cuando el senador radical Juan Carlos Marino fue denunciado por supuesto acoso por una empleada del Congreso (causa en la que finalmente resultó absuelto), el Senado esperaría a que avance la causa judicial contra Alperovich antes de tomar cualquier decisión más drástica.

De este modo, no está contemplado por el momento exigirle la renuncia ni tampoco un pedido de licencia sino que esperarán las primeras medidas judiciales en la causa, luego de que Alperovich negara la acusación y, además, apuntara contra la denunciante al tiempo que difundió su nombre y apellido, que se mantenía en reserva.



ACTIVAR PROTOCOLO

El bloque de la UCR en el Senado solicitó que se active un protocolo de actuación frente a casos de violencia de género para el Poder Legislativo frente a la denuncia penal por violación contra el senador Alperovich. La propuesta es impulsada por la senadora de la UCR por Tucumán Silvia Elías de Pérez pero cuenta con el respaldo de ese bloque, según señalaron fuentes del radicalismo a NA.