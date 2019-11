Panorama Político Locales 22 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

EL GRAN CIRCO DE

LA TRANSICION

Los precadidatos a la gobernación de Santa Fe Omar Perotti (PJ) y Miguel Lifschitz (FPCyS) se encontraron ayer en el estadio del club Atlético de Rafaela, donde jugó Rosario Central y empató 1 a 1 con La Crema. Los postulantes posaron junto al intendente Luis Castellano. Mientras les sacaban la foto, Lifschitz dijo: "De acá sale el próximo gobernador de la provincia".

Esas pocas líneas publicadas por el Diario La Capital de Rosario el lunes 23 de Marzo de 2015 acompañaba una foto en la que se mostraron sonrientes Perotti, Lifschitz y también el intendente rafaelino, Luis Castellano. Era la previa de la campaña electoral que terminó consagrando a Lifschitz como gobernador electo. Quiso el destino que cuatro años después Perotti lo reemplace en la Casa Gris, por tanto habrá que reconocerle al rosarino algún poder sensorial para predecir el futuro.

Aquella foto es una de las pocas que la prensa de toda la Provincia tiene para ilustrar el gran sainete entre el gobernador entrante y el saliente, protagonistas de una comedia de enredos y o de una tragedia política según como se quiera observar la historieta.

No se puede creer que cuando se reclaman gestos de madurez para honrar la democracia, los políticos actúen como niños caprichosos. Ni siquiera se sacaron una foto desde junio, cuando Perotti se convirtió en gobernador electo, hasta ahora. Y siempre hablando de las buenas relaciones que tienen entre ambos pero no se mostraron ni una vez en público, ni en un acto. Nada de nada.

De todos modos, la mayoría de la gente no elige esta comedia de la tarde por entender que el conflicto es propio de una tira juvenil al estilo "chiquititos" y entonces se entretiene con las novelas del horario central que tienen como eje temas menores como la inflación, la pobreza, la desocupación y la inseguridad.

Cuando niño Miguel dice "A", niño Omar dice "B". Y así como los niños la cuestión es siempre estar en la vereda del frente. Un psicólogo a la derecha por favor... y otro a la izquierda.

Por caso, Perotti le pidió a Lifschitz que no envíe el Presupuesto 2020 a la Legislatura para poder hacerlo a su medida y presentarlo días después de su asunción, el 10 de diciembre. Lifschitz le prestó su acuerdo, puesto que en otros años ya se había presentado fuera de término, cual sería el problema de un nuevo incumplimiento.

Pero el miércoles Lifschitz remitió el proyecto de Ley del Presupuesto 2020 a la Cámara de Senadores, que 24 horas después le dio media sanción. Sorpresa y media, porque en el Senado hay mayoría peronista. Justo el día en que el rafaelino convocó junto a su compañera vicegobernadora, Alejandra Rodenas, a 800 dirigentes del PJ santafesino para soldar la unidad a escasas semanas de asumir el gobierno, media docena de senadores peronistas deciden patear en contra. ¿Qué le puede reprochar, entonces, Perotti a Lifschitz por la jugarreta cuando ni siquiera pudo tener en línea a los legisladores?. Asunto terminado. En Diputados nadie duda que el Presupuesto será ley, teniendo en cuenta la mayoría del Frente Progresista.

Otro ejemplo. Los representantes de Perotti en la mesa de transición habían solicitado que la Provincia no avance con pasar a planta permanente a los contratados. En principio Lifschitz hizo reuniones con ATE y UPCN pero les decía que quería dejar el asunto en manos de su sucesor. Ahora ya acelera el trámite para concluirlo en su gestión.

Por otro lado, los gobernadores saliente y entrante no se ponen de acuerdo en el acto del traspaso, que finalmente se llevará a cabo el 11 de diciembre. Idas y vueltas en este tema también. En cierta forma, recrean la obra de teatro de Mauricio y Cristina, de hace cuatro años. Ahora los protagonista son Omar y Miguel. Así está la transición, caldeada.



VIOTTI-CORACH,

NUEVO CLASICO

El concejal radical, Leonardo Viotti, se pronunció en contra de la continuidad de la Jefatura de Gabinete en el organigrama municipal. Fue luego de un cruce con el titular de ese cargo, Marcos Corach, quien luego retrucó en diversas entrevistas. Esta semana, el intendente Luis Castellano defendió enfáticamente a su funcionario en una entrevista con LT28 en la que confirmó que el bancario del Credicoop, Heriberto Lanfranco se sumará al gabinete en reemplazo de Marcela Basano en la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

El concejal electo del PJ, Juan Senn, también salió a bancar a Corach, quien de esta forma recibió contención política de su espacio en la batalla que cree personal le hace Viotti. Habrá más noticias en este boletín...



¿GERMAN O LALO?

Apenas dos sesiones quedan en el Concejo Municipal con la actual conformación antes de que se produzca el recambio del 10 de diciembre. El actual presidente, Raúl Lalo Bonino, organizó una despedida del año a la que invitó a la prensa más cercana a las actividades parlamentarias para el próximo 29 de noviembre. Será también una despedida informal para los cuatro ediles que dejarán sus bancas: Hugo Menossi, Carina Visintini, Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede.

Mientras tanto, se avecina la definición de las autoridades del Concejo. El peronismo conservará la vicepresidencia 1º, seguramente con Jorge Muriel, quien tendrá como compañeros de bloque a Brenda Vimo y Juan Senn.

La pregunta es quién será el presidente. Lalo Bonino podría continuar, pero es cierto que ya no habrá cuatro concejales del PRO sino solamente dos. Solo estará acompañado por Marta Pascual. Los otros cuatro miembros del bloque de Cambiemos serán radicales: Alejandra Sagardoy, Germán Bottero, Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis. Es decir cambia la relación de fuerzas interna en Cambiemos.

En una entrevista con este Diario, Bottero admitió que podría ser el presidente aunque tampoco descartó la continuidad de Lalo.



TE LA GASTASTE

TODA....

La broma que un rosarino le hizo a un amigo popularizó la frase "te la tomaste toda chinwenwencha", la cual luego fue reutilizada con modificaciones en otros contextos. No hace mucho que en Rafaela apareció un meme que saltó de celular en celular dedicado al propio intendente, Luis Castellano, con la frase "Te la gastaste toda, chinwenwencha" en referencia a la escasez de recursos municipales que se advierte por estos días para financiar obras y acciones. Se deja entrever que la mayor parte del presupuesto se concentró en hacer obras antes de las elecciones de junio. Lo mismo que las autoridades municipales acusaron de hacer a los funcionarios de la Provincia.

En el segundo piso del edificio municipal, lugar habitual de pago a proveedores, hay un malhumor de profesionales, comerciantes y empresarios que van a retirar sus pagos y no están preparados. Las facturas se acumulan y la deuda crece. "En vez de venir al segundo piso, voy a ir al quinto directamente", protestó un comerciante. Las quejas se replican, como la de un pequeño industrial que admitió haber tenido que cesantear a empleados al no poder cobrar las facturas a la Municipalidad.