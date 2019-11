Destacada actuación de ajedrecistas locales Región 22 de noviembre de 2019 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES ( De nuestra Agencia).- Durante el pasado fin de semana, en el Hotel Casa Blanca de la Ciudad de Villa Carlos Paz, se disputó la VII Copa Latinomericana de Ajedrez Infantil.

El certamen ajedrecístico contó con la presencia de alrededor de 130 chicos de distintos puntos del país y de los países hermanos de Chile y Paraguay, entre los que los tres sunchalenses tuvieron destacada actuación.

El árbitro principal del torneo fue Víctor Esteban secundado por Lisandro Ercole.

Nuestra ciudad estuvo representada por los hermanos Lucía, Franco y Emilia Ghiberto quienes obtuvieron la siguiente clasificación final.

Categoría Sub 18:

Lucía Ghiberto 1* Puesto Femenino y 4* puesto general.

Categoría Sub 14:

Franco Ghiberto 5* Puesto Absoluto

Categoría Sub 10:

Emilia Ghiberto 7* Puesto Femenino