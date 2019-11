Lifschitz acelera el pase a planta permanente de los contratados Locales 22 de noviembre de 2019 Redacción Por El gobierno provincial envió a UPCN y ATE copia del expediente de las personas contratadas relevadas. En la misma se les solicita, a la mayor brevedad posible, dar visto bueno a los listados.

El gobernador Miguel Lifschitz, envió ayer a los gremios de la administración central copia del expediente 00320-0005164-7 en el cual constan la totalidad de personas relevadas por cada una de las áreas responsable de recursos humanos de cada jurisdicción en condición de ser consideradas para ser designadas mediante un procedimiento de ingreso reglado ad hoc.

En dicha nota se les solicita a UPCN y ATE tengan a bien, a la mayor brevedad posible, dar visto conforme a los listados que se acompañan o, en su caso, advertir faltantes que debieran ser consideradas, siempre que lo fueran dentro de los mismos formatos contractuales y lapsos temporales previstos.

Los plazos de inicio de la vinculación de las 1.717 personas relevadas en el expediente, como las formas de vínculos consideradas para elaborar el informe que acompaña las notas, han sido tomados de los criterios que sí lograron ser acordados en la comisión técnica de la paritaria central en las sucesivas reuniones a propósito de esta problemática.

"Se espera que en los próximos días los gremios convaliden estos listados a fin que el proceso a pase a planta pueda seguir su curso, ya sea en el actual o en el próximo gobierno", se informó ayer desde la Casa Gris.

El pase a planta permanente de los contratados constituye otro de los puntos conflictos de la transición en la Provincia de Santa Fe. El gobernador electo, Omar Perotti, había solicitado al actual mandatario, Miguel Lifschitz, que no avance con el trámite de pasar a planta permanente de contratados y sin decirlo admite el temor de que personal político ligado al socialismo consiga la tan ansiada estabilidad laboral. Al parecer el pedido no encontró eco del lado del gobierno provincial, que es justo decirle también soporta el reclamo de los gremios estatales de UPCN y ATE para blanquear a los contratados.

así, en este tema Lifschitz no tuvo en cuenta la solicitud de Perotti como tampoco lo hizo con el pedido del Presupuesto -ver página 8-.