UPCN entregó una vivienda en Rafaela Locales 22 de noviembre de 2019 Redacción Por Fue ayer por la mañana en su sede ubicada en calle 25 de Mayo 772, donde estuvieron presentes el secretario del Interior Enrique Melnik, la delegada zonal Mirta Carranza y la beneficiaria María José Ibarra.

Durante la mañana del jueves se llevó a cabo una nueva entrega de vivienda en nuestra ciudad por parte de la Unión Del Personal Civil De La Nación UPCN). Se trata de la entrega número 3.000 a nivel provincial.

En esta ocasión resultó favorecida María José Ibarra, quien en su momento fue beneficiaria de un lote por CGT y hace dos años se inscribió para la vivienda.

Encabezó el acto de entrega el secretario del Interior Enrique Melnik, quien disculpó al secretario general Jorge Molina por no estar presente, debido a razones de agenda gremial.

“Es un orgullo poder estar encabezando este tipo de actividades ya que es en directo beneficio de nuestros afiliados y afiliadas. Ya llevamos más de 3.000 viviendas entregadas en toda la provincia y eso para nosotros es un orgullo. Las viviendas son muy confortables, están muy bien terminadas y con costos que son ínfimos, no llega la cuota a los 3.000 pesos mensuales. Además el sistema establece que el compañero tenga el terreno y una vez que sale sorteado en 90 días tiene construida su casa. Reitero es un orgulloso y debemos ser uno de los gremios que más viviendas ha entregado”, dijo Melnik.

“Siempre cuento como anécdota que nos tocó entregar una en Gato Colorado, en medio del campo donde no había nada edificado y un periodista que habíamos llevado nosotros nos preguntó cuál era el objetivo de entregar una vivienda en medio de la nada, porque no había rédito publicitario, pero le dijimos que el rédito era la alegría y la solución para el beneficiario”, remarcó el secretario del interior de UPCN.

Por su parte Mirta Carranza al hacerle entrega de la llave a la afiliada resaltó que esta era la vivienda N°23 entregada en el Departamento Castellanos.

A su vez la beneficiaria de la vivienda expresó su emoción y dijo que “es una felicidad muy grande porque desde hace mucho tiempo esperábamos tener nuestra casita y por eso mi más profundo agradecimiento al gremio”.

“Cuando salimos sorteados después de mucho esperar dijimos esta vez nos tocó”, dijo María José Ibarra.

Finalmente la delegada zonal confirmó que continuarán con esta metodología y que dentro de poco se entregará una vivienda en Humberto Primo y que hay cinco lotes donados en Sunchales por el intendente Gonzalo Toselli y que serán sorteados en los próximos meses.