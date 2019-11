Ajustadas definiciones en Inferiores Deportes 22 de noviembre de 2019 Redacción Por Moreno de Lehmann se quedó con la Copa Challenger ‘Eduardo Alassia’ al ganarle a Humberto la final del Absoluto A. Por su parte, el Deportivo Bella Italia se quedó con el Absoluto B y la Challenger ‘Sindicato de la Carne Secc. Rafaela’.

FOTO WEB FESTEJO. / Los chicos de Moreno de Lehmann celebran el título del Absoluto A.

La temporada oficial de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol llegó a su fin. Se jugaron las finales Absolutas, las cuales fueron por demás de parejas y los que festejaron fueron Moreno y Bella Italia.

Los de Lehmann se quedaron con el Absoluto A tras derrotar en la final a Argentino de Humberto, encuentros que se disputaron en cancha de Independiente de Ataliva. La diferencia que le terminó dando la celebración máxima la consiguió la Octava, que goleó 4-0. Así, Moreno de Lehmann se consagro campeón y obtuvo la Copa Challenger “Eduardo Alassia”.

Por el lado del Absoluto B, el Deportivo Bella Italia supero por penales a Deportivo Aldao, luego de una victoria para cada uno y dos empates. La mayor (Sexta) fue la encargada de la ejecución de los penales y fue 5 a 3. La Copa Challenger “Sindicato de la Carne Seccional Rafaela” quedó en manos de los ‘Tanos’. Dichos encuentros se disputaron en el estadio de Moreno de Lehmann.



Los resultados de cada uno de los encuentros:



ABSOLUTO A



Sexta División: Argentino de Humberto 0 vs Moreno de Lehmann 0.

Séptima División: Argentino de Humberto 0 vs Moreno de Lehmann 0.

Octava División: Argentino de Humberto 0 vs Moreno de Lehmann 4 (Alvaro Farías, Fernando Turquetti x 2 y Leandro Ocampo).

Novena División: Argentino de Humberto 2 (Fabricio Grande y Joaquín Trutali) vs Moreno de Lehmann 0.



ABSOLUTO B



Sexta División: Deportivo Aldao 0 (3) vs Deportivo Bella Italia 0 (5). Penales convertidos: Lorenzo Peirone, Javier Nemetz y Ramiro Medina (Aldao); Nahuel Rivainera, Germàn Geist, Jorge Bustos, Gaspar Fassi y Lautaro Dagatti (Bella Italia).

Séptima División: Deportivo Aldao 1 (Juan Pablo Mitri) vs Deportivo Bella Italia 2 (Juan Ignacio Galarza y Marcos Stieben).

Octava División: Deportivo Aldao 1 (Uriel Iturre) vs Deportivo Bella Italia 0.

Novena División: Deportivo Aldao 0 vs Deportivo Bella Italia 0.

