Un ‘melli’ cerca del ‘Lobo’ Deportes 22 de noviembre de 2019 Redacción Por Se trata del defensor Martín Zbrun, quien se sumó ayer a los trabajos de la BH. El elenco del Sur de nuestra ciudad ya tiene la cabeza puesta en el 2020.

FOTO J. BARRERA ENTRENAMIENTO. / Martin Zbrun se sumó a los trabajos de Ben Hur, ¿será refuerzo?

Si bien todavía queda un largo camino por recorrer para el inicio del próximo torneo Regional Amateur, Ben Hur ya tiene muy en claro que no hay tiempo que perder para tratar de amar el mejor plantel posible, competitivo.

La idea de la dirigencia del ‘Lobo’, como así de su cuerpo técnico, es pelear por uno de los ascensos al Federal A.

Al elenco de Carlos Trullet ya se sumaron Joel Sacks, el delantero Emir Izaguirre, el arquero Laureano Rusttón y en las próximas horas lo hará Martín Zbrun. El defensor de 34 años, se sumó ayer a los entrenamientos para ser evaluado y se tomará una determinación a la brevedad.

Las noticias por barrio Parque no son todas positivas ya que al parecer, el delantero Lautaro Obregón, no continuaría.

Lo concreto es que finalizado, para Ben Hur, su participación con el plantel principal en Liga Rafaelina, el mismo tendrá un par de semanas de descanso y la primer semana de diciembre volverá a los trabajos. Serán días de definiciones, la gran base del plantel está pero el mismo tendrá algunas altas y bajas más.

Vale recordar que el próximo torneo Regional Federal Amateur dará inicio el 26 de enero y otorgará cuatro plazas para jugar el Federal A. De Liga Rafaelina, más allá de Ben Hur y 9 de Julio, tiene su lugar Brown de San Vicente, quien aún no confirmó si participará o no.