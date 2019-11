¿Cristiano se va de la Juve? Deportes 22 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Al parecer el ciclo de Cristiano Ronaldo en la Serie A estaría cerca de su fin. En su segunda temporada en la Juventus, el portugués ya se estaría planteando la posibilidad de mudarse, según informan desde España.

“Cristiano Ronaldo podría abandonar la Juventus al final de la temporada si no gana la Liga de Campeones”, aseguró el periodista Eduardo Inda en el programa El Chiringuito. La noticia es un bomba para el mercado de pases del Viejo Continente,. ya que varias potencias se ilusionan con contratar al artillero portugués.

La Champions League aún está en fase de grupos y el equipo conducido por Maurizio Sarri es líder de la zona D, con 10 puntos por encima del Atlético Madrid, que suma 7. Aún le restan dos compromisos, el martes 26 de noviembre ante el cuadro español en Turín y el miércoles 11 de diciembre visitará al Bayer Leverkusen, último. Pero al parecer, Ronaldo sólo busca la gloria.

En este marco, Inda, quien fue un mes antes había anticipado la llegada de Ronaldo a la Juventus, reveló que desde la dirigencia no ven con malos ojos la partida del ex futbolista del Real Madrid: “El club bianconero además quisiera traer a Paul Pogba y Kylian Mbappé y, por razones financieras, debería vender CR7”.