Diego se queda en Gimnasia

BUENOS AIRES, 22 (NA) -- El astro Diego Armando Maradona decidió ayer dar marcha atrás con su decisión de dejar de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, luego del clamor de los hinchas del "Lobo" y la unidad política anunciada por el presidente saliente Gabriel Pellegrino, que suspenderá las elecciones previstas para el próximo sábado.

Luego de una jornada repleta de reuniones y rumores, fue el abogado del "10" Matías Morla el encargado de confirmar la continuidad en el cargo de Maradona, que este viernes dirigirá la práctica a las 17:00 en Estancia Chica y el domingo estará sentado en el banco de suplentes cuando Gimnasia reciba a Arsenal, por la decimocuarta fecha de la Superliga.

El operativo inició bien temprano cuando Pellegrino confirmó que junto a los candidatos a sucederlo avanzaron en la conformación de una lista de "unidad", idea que "le gustó" a Maradona y empezó a especularse con la marcha atrás.

"Se avanzó y ahora hablarán los abogados, pero la unidad sería lo más lindo que le podría pasar al club", afirmó Pellegrino, ante la necesidad de dar de baja las dos listas que habían quedado oficializadas para las elecciones del próximo sábado.

"Ya hablamos con Maradona y le gustó la idea. Va a hablarlo con su gente. La idea es seguir con la unidad, él es la punta de lanza. Es lo que la gente quiere. La lista la van a armar los dos candidatos, no hay un tema de cuántos quiere uno y cuántos el otro", remarcó Pellegrino en declaraciones a la prensa cerca del mediodía.

Mientras tanto, los hinchas de Gimnasia preparaban la movilización desde La Plata a la localidad de Bella Vista (unos 100 kilómetros de distancia), donde vive el actual entrenador.

"Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga.

Conversé con él, y luego de escucharlo, tengo que dar un paso al costado", fueron las palabras que publicó Maradona en la víspera.

Esa caravana, compuesta por al menos ocho micros, se trasladó directamente a la sede social del "Lobo", en calle 4, para celebrar la continuidad de Maradona.