Un nene de 8 años fue muerto de un disparo Policiales 22 de noviembre de 2019 Redacción Por "¡Hey vos! ¿Qué onda con vos?" le dijo el asesino al padre del niño. Luego de dichas estas palabras le apuntó y realizó el mortal disparo que impactó en la nuca de su hijo. El homicida es intensamente buscado y hasta la tarde de ayer no se habían realizado detenciones.

FOTO GOOGLE ESCENA DEL CRIMEN. El violento episodio ocurrió en la esquina de Brigadier López y Flaminio Del Signore, del barrio Mora

Un niño de ocho años murió al recibir un disparo en la cabeza durante el ataque a tiros de un sujeto contra un vecino en el barrio Mora de esta ciudad.

El violento episodio ocurrió el miércoles a la noche, a las 21.15, en la esquina de Brigadier López y Flaminio Del Signore, del barrio Mora, cuando un sujeto llegó a pie al lugar e increpó a un vecino con el que presuntamente tenía una cuestión pendiente.

El hombre sacó un arma y realizó varios disparos contra el vecino, uno de los cuales dio en la cabeza de Emanuel Luciano González, un chico de ocho años que jugaba en el patio de su casa, situada entre la esquina que se encontraba el agresor y la casa del vecino agredido.

Al escuchar el disparo, el padre del chico que resultó gravemente herido, lo llevó al interior de la casa y salió en búsqueda del tirador, el cual logró escapar. De inmediato los vecinos llamaron a Emergencias 911, acudiendo al lugar personal del Cuerpo Guardia de Infantería.

En tanto, una ambulancia del servicio de emergencias SIES 107 arribó al lugar, pero los paramédicos no lograron evitar el fallecimiento del chico a los pocos minutos. El menor presentaba una herida de arma de fuego en la región occipital (nuca) derecha.

Según relató a la Policía, Jorge Luis González de 36 años, el padre del niño, el mismo se encontraba en el patio trasero de la vivienda cuando hace paso un hombre a quien no reconoce y el mismo le vocifera las palabras "¡Hey vos! ¿Qué onda con vos?". Luego de dichas estas palabras le apunta y realiza el mortal disparo que impactó en su hijo.

En tanto, el autor del disparo se mantenía prófugo y era intensamente buscado por la Policía, quedando por cuestiones de jurisdicción las primeras actuaciones a cargo de la Subcomisaría 1ª.

Cabe acotar que, la Jefatura de la Unidad Regional V ordenó un amplio rastrillaje en procura de la captura del autor del disparo que terminó con la vida del niño.



INTENSA BÚSQUEDA

DEL AUTOR DEL DISPARO

Instantes después de ocurrido el hecho, se hizo presente en el lugar el fiscal Dr. Carlos Vottero –a cargo de la Unidad Fiscal Rafaela- quien ordenó que se haga entrega del procedimiento a la Policía de Investigaciones (PDI), quien está a cargo de la investigación del homicidio del niño de 8 años, sucedido en Flaminio del Signore al 1000.

Cabe acotar que el fiscal Vottero, esa misma noche ordenó las primeras diligencias. Una de ellas es la autopsia, la cual se llevaría a cabo en la mañana de ayer, aunque ninguna información trascendió al respecto durante la jornada.

Hasta el cierre de esta edición no se había ordenado detención alguna.