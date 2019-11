Entregó lo robado, había sido su hijo Policiales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por EN BARRIO ACAPULCO DE JOSEFINA

Personas desconocidas sustrajeron una garrafa de 10 kg, un ventilador negro en buen estado, un ventilador blanco sin pie de apoyo, dos pares de zapatillas negras, tres camperas inflables, un televisor negro de pantalla plana, en el barrio Acapulco de Josefina en perjuicio de una vecina identificada como NDG; y se presumía desde un principio que el autor sería un sujeto identificado como Alejandro I.

En conocimiento de los hechos el fiscal de turno Dr. Nicolás Stegmayer, este ordenó un relevamiento de testigos y una requisa en el domicilio del nombrado.

Constituidos los uniformados del Destacamento N° 6 en Calle 16 al 900 de ese distrito, fueron atendidos por la progenitora de Alejandro I. y en presencia de testigos se llevó a cabo la requisa arrojando resultados negativos.

Anteriormente la madre del individuo escuchó gritos de los vecinos y al escuchar el nombre de su hijo entregó voluntariamente las pertenencias a NDG, quien reconoció los elementos como de su propiedad.

Actuó el personal del Destacamento N° 6 de barrio Acapulco de Josefina.



LE LLEVARON

LA MOTO

Un hombre identificado como ALF denunció en el Centro Territorial de Denuncias, que estuvo en pareja con la señora ANC y que hace 5 meses se separaron.

El denunciante se quedó viviendo en el lugar donde alquilaban, pero hace un mes se fue de viaje por trabajo y cuando regresó se encontró con una ventana rota y el faltante de su moto Corven 110 c.c. de color negra la cual fue comprada por el.

Resulta que la señora ANC confesó que había sido ella quien se la había llevado y para no tener problemas no la denunció, por lo que recurrió a un abogado que le mando una carta documento, y como no tuvo respuesta radicó la presente denuncia.

Actuó en este hecho personal policial de la Comisaría Nº 15, por el delito calificado provisoriamente como “robo”.