Otta prueba el equipo para visitar el sábado a Riestra

Atlético de Rafaela se prepara para su última salida del año. Este sábado, a las 17 hs., estará visitando al Deportivo Riestra en uno de los encuentros correspondientes a la 14ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.



Será su despedida como visitante en este 2019 ya que luego recibirá a Chacarita, el lunes 2 de diciembre, en el cierre del año. Y para eso se prepara, para tener su mejor despedida.



El principal objetivo es terminar entre los mejores siete del torneo para así quedarse con el boleto a la Copa Argentina 2020. Hoy, con los 18 puntos lo estaría consiguiendo, claro está que aún quedan seis puntos en juego y son varios los elencos que lo podrían estar superando en dicha colocación de clasificación.



Riestra es un rival directo en esa pelea. El conjunto de Guillermo Duró se coloca cuarto, con una unidad más que los rafaelinos.



Pensando en dicho duelo, Walter Nicolás Otta, probará hoy el posible equipo ya que tiene programado llevar adelante el entrenamiento futbolístico formal de la semana. Una posibilidad es la reaparición del uruguayo Emiliano Romero, ya recuperado.



FABRICIO LLOBET, EL ÁRBITRO



En AFA se confirmaron los días y horarios de los encuentros de la fecha 14º de la Primera Nacional, y también sus árbitros.

Para el juego de la 'Crema' ante el Deportivo Riestra como visitante, el sábado a las 17 hs., fue designado Fabricio Llobet, quien estará acompañado por Mariano Cichetto y Mariano Ascenzi.

El programa completo es el siguiente:



Zona A



Sábado 23/11:

17.00 hs. Nueva Chicago vs. Agropecuario de Carlos Casares (Gastón Suárez), 20.00 hs. Alvarado de Mar de Plata vs. Estudiantes de Buenos (Diego Ceballos), 21.10 hs. Belgrano de Córdoba vs. Mitre de Santiago del Estero (Carlos Córdoba).

Domingo 24/11:

17.00 hs. Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. San Martín de San Juan (Ramiro López).

17.00 hs. Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (Julio Barraza).

20.00 hs. Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Platense (Carlos Gariano).

Lunes 25/11:

17.10 hs. Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central (Pablo Dovalo).

Martes 26/11: 20.00 hs. Atlanta vs. Temperley (Lucas Novelli).



Zona B



Viernes 22/11:

21.00 hs. Sarmiento de Junín vs. All Boys (Cristian Cernadas).

Sábado 23/11:

17.00 hs. Almagro vs. Santamarina de Tandil (Rodrigo Rivero), 17.00 hs. Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano (Pablo Echavarría), 17.00 hs. Deportivo Riestra vs. Atlético de Rafaela (Fabricio Llobet.

Domingo 24/11:

17.00 hs. Villa Dálmine vs. Gimnasia de Jujuy (Sebastián Zunino), 18.00 hs. San Martín de Tucumán vs. Instituto de Córdoba (Nazareno Arasa).

Lunes 25/11:

21.10 hs. Tigre vs. Gimnasia de Mendoza (José Carreras).

Martes 26/11:

20.00 hs. Chacarita vs. Quilmes (Leandro Rey Hilfer).