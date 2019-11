Concejo: Se vota el proyecto sobre deudores alimentarios morosos Locales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Se trata del proyecto que había presentado Lisandro Mársico y tras los aportes técnicos brindados en el encuentro de ayer por la mañana por el Fiscal Municipal Daniel Fruttero, se le dio despacho y será votado en la sesión de hoy.

Ayer por la mañana se concretó un encuentro entre los concejales y el Fiscal Municipal Daniel Fruttero, donde se abordaron diferentes temas, entre ellos el proyecto sobre deudores alimentarios morosos presentado por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico.

Según el fiscal el proyecto puede dividirse en tres partes: una que tiene que ver con el requerimiento del certificado negativo de deudor alimentario a funcionarios y empleados municipales, modificándose lo de los empleados permanentes y no permanentes porque se estaría adicionando una causal administrativa que no está contemplada en la ley provincial que es la 9286 que regula este tema; luego está el tema de los proveedores que se va a mantener tal como está en el proyectos es decir se les va a solicitar este certificado anualmente con la obligación de que comuniquen cualquier modificación en su situación; y se quitaría un artículo que tenía que ver con habilitaciones, donde establecía que se le debía negar la habilitación a quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y se entendió que era contraproducente.

“En este último aspecto entendimos que había que quitar el artículo 6 ya que por allí se le estaba negando a una persona la posibilidad de trabajaron ingresos lícitos para luego facilitar el pago de esas cuotas que debe”, explicó Fruttero.

Por su parte Mársico quedó conforme con las explicaciones del Fiscal Municipal y dijo que “creo que es un avance y tiene una importancia superlativa en lo que tiene que ver con los derechos del niño”.

Respecto a la sugerencia planteada por Fruttero respecto a quitar el artículo sexto sobre el tema de habilitaciones, el concejal autor del proyecto señaló que “yo había puesto el artículo sobre la exigencia de presentar el certificado a quienes deban habilitar un local y me sugirieron que lo quitara porque era tal vez un obstáculo para aquellos que pretendan de manera lícita poder generar ingresos para poder pagar las cuotas y entendí que era correcto y no le quitaba el espíritu al proyecto”.



“EL PLANTEO DE CONSIDERAR LA

PRÓRROGA NO LA CREO VÁLIDA”

Así lo manifestó el Fiscal Municipal Daniel Fruttero ante el planteo del concejal Hugo Menossi de rever la decisión de no otorgarle la prórroga al Barrio Brigadier López para poder conseguir el porcentaje que establece la ordenanza y llevar a cabo las obras de pavimento y cloacas.

Menossi se amparaba en una ordenanza de 2004 a lo que el Fiscal al finalizar el encuentro con los concejales, señaló que él considera inviable poder tomar como referencia lo del 2004.

“Se discutió nuevamente la situación del Brigadier López en base a una ordenanza del 2004 que trae a colación Menossi para requerirle al Ejecutivo que otorgue un mayor plazo para el pago anticipado, yo lo que eles expliqué es que hay que considerar las circunstancias concretas de cada obra y esta es una potestad que el Ejecutivo tiene meritar. Esta es una ordenanza de más de diez años y entre otros tiempos allí hubo una inflación del 6%, prácticamente el porcentaje mensual en 2019”.

“Indudablemente esa norma prevé una facultad para las obras en las que se está muy cerca de alcanzar el porcentaje estipulado para alcanzar ese objetivo, en este caso concreto se estaba muy lejos porque se había alcanzado el 55% real al que había que adicionarle

intereses del plazo fijo para aproximarse un poco más al 80 % exigido por ordenanza. A mí criterio concretamente tenemos que manejarnos con la ordenanza del Brigadier López, sería muy difícil prever un plazo en un contexto de incertidumbre por eso lo dije el otro día y lo reitero hay que empezar a analizar las normas en función de la realidad”, sostuvo Fruttero.