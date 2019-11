CUR: el reconocimiento a estudiantes de 55 carreras Locales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Se trata de egresados y egresadas cuyo mérito académico les ha permitido destacarse. La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, destacó el esfuerzo realizado por el Estado local en el acompañamiento para el desarrollo de estudios universitarios.

FOTO PRENSA MUNICIPAL ACTO. La clausura tuvo como objetivo destacar los valores de trabajo mancomunado y galardonar el esfuerzo de egresados.

Anoche el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) llevó a cabo su tradicional cierre del ciclo lectivo, donde se reconoció a estudiantes de 55 carreras que egresan de las distintas casas de estudios que funcionan en la ciudad.

La clausura conjunta del año académico 2019 tuvo como objetivo destacar los valores de trabajo mancomunado y galardonar el esfuerzo de egresados, egresadas y estudiantes que están finalizando sus carreras.

Cada uno de ellos y de ellas fueron destacados no sólo por sus buenas calificaciones, sino por contar con firmes valores, que los transforman en profesionales preparados para afrontar los desafíos que la sociedad y el mundo actual reclama.

En este sentido, apostando a la promoción de la lectura y a fortalecer el vínculo de los y las jóvenes con la producción del conocimiento, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela otorgó este año un ejemplar de “Pensar con otros”, un libro escrito por Guadalupe Nogués y editado por el Gato y la Caja.

En la publicación la autora, que disertó en la apertura del año académico, propone un viaje introspectivo sobre la forma en la que vemos y analizamos el mundo y a través de ese recorrido una oportunidad de empezar a restaurar los vínculos que la posverdad robó.

Al momento de los discursos, y en representación del Consejo Universitario de Rafaela, hizo uso de la palabra su Presidente, Dr. Rubén Ascúa, quien destacó los logros alcanzados por el CUR en este año.

Luego, fue el turno de la Secretaría de Educación, Mariana Andereggen, quien hizo mención a la importancia de que el Estado esté presente y acompañe el desarrollo de estudios universitarios.

“Es imposible dejar de mencionar la manera en que un contexto social y económico adverso afecta todos los órdenes de nuestra vida. Y el educativo es uno de ellos. Y aquí el Estado sigue estando presente. Hemos venido haciendo los esfuerzos necesarios para, ahora más nunca, seguir acompañando a quienes quieran desarrollar una carrera universitaria”, expresó Andereggen.

Entre otros programas, la funcionaria señaló el apoyo otorgado a 200 estudiantes universitarios de Rafaela que son beneficiarios de las becas municipales y a los cientos de universitarios y universitarias que día a día se movilizan a estudiar a través del boleto educativo, que este año amplió sus horarios para cubrir la demanda de quienes cursan en horas de la noche.

Finalmente, se refirió a la distinción otorgada. “No debemos olvidar que detrás de cada logro individual, hay un sacrificio que también es grupal. Creemos en el esfuerzo colectivo, en que si las familias acompañan y el Estado colabora, los resultados se traducirán indefectiblemente en un beneficio para toda la comunidad”, expresó.

“No basta con tener los mejores resultados si eso no se traduce en un beneficio para los otros. El mundo está pidiendo con urgencia resolver las desigualdades. Y está bien tener ambiciones personales y deseos de superarse, pero estamos convencidos que no es por el camino del “sálvense quien pueda”. Por el contrario, esperamos que en su paso por estas instituciones educativas de Rafaela hayan aprendido que “nadie se salva solo”, concluyó.

La actividad tuvo lugar en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González” y contó con la presencia del Dr. Rubén Ascúa, Rector de la Universidad Nacional de Rafaela y Presidente del Consejo Universitario de Rafaela; del Dr. Edgardo Allochis, Director del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero; del Lic. Germán Bürcher, Secretario Académico de la Sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; de la Lic. Laura Culzoni, Directora del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Dr. Joaquín V. González” de Rafaela; del Lic. Ignacio López, Director del Instituto Tecnológico Rafaela; del Ing. Oscar David, Decano de la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional; del Arq. Daniel Henzenn, representante por la Sede Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe; y de la Lic. Mariana Andereggen, Secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela.



SOBRE EL CUR

Cabe recordar que el Consejo Universitario de Rafaela se constituye a partir de procesos de planificación, coordinación, comunicación, evaluación de decisiones y acciones concertadas entre los establecimientos de enseñanza superior y el municipio rafaelino.

Un espacio educativo que surgió a partir de la expansión de la oferta académica y la necesidad de las instituciones educativas de la ciudad de coordinar su accionar y su propio crecimiento, y que hoy constituye el lugar donde estas instituciones analizan y proyectan acciones en común, con miras a la consolidación de Rafaela como una auténtica “ciudad universitaria”.

El Consejo Universitario de Rafaela está conformado por la Municipalidad de Rafaela, el Instituto Superior del Profesorado Nº 2 “Joaquín V. González”, el ITEC, la Universidad Nacional de Rafaela, UCSE Rafaela, UCES Rafaela, la Universidad Católica de Santa Fe y la UTN Rafaela.