Crecen las consultas y denuncias en la oficina de Defensa al Consumidor en el Nodo Rafaela Locales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La oficina de Defensa al Consumidor que funciona en el Centro Cívico de la R2 Nodo Rafaela, es un ámbito conectado directamente al sistema provincial, en donde se reciben las denuncias de manera presencial y además, se pueden realizar de forma autónoma las audiencias conciliatorias e imputaciones si así correspondiese. La sede atiende de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 en Av. Santa Fe 2771.

En este primer año de funcionamiento, las consultas y denuncias realizadas se fueron incrementando a lo largo del tiempo. En un comienzo los reclamos más frecuentes fueron sobre planes de ahorro para la adquisición de automotores. En cambio, estos últimos meses, fueron consultas relacionadas a compra de electrodomésticos, celulares y reclamos de los servicios bancarios y financieros. Hoy, la oficina de Defensa al Consumidor del Nodo Rafaela cuenta con un 64% de los reclamos recibidos resueltos, tanto en audiencias de conciliación o mediante intervenciones previas. En caso de que un reclamo no pueda ser concretado, el trámite administrativo continúa impulsado por la Secretaría de Comercio, donde el denunciado puede ser sancionado con multa.

Las denuncias las pueden realizar todos los consumidores que adquieren un bien o un servicio para su uso personal y como destinatario final. También pueden reclamar las personas jurídicas cuando tienen problemas como consumidoras.



¿CUÁNDO ACUDIR A LA OFICINA

DE DEFENSA AL CONSUMIDOR?

Cuando una empresa no cumple con lo pactado en una transacción comercial, como por ejemplo, cuando el producto adquirido no posee las condiciones normales para su uso y funcionamiento, o no se presta un servicio conforme al contrato celebrado, la persona afectada puede realizar una denuncia en la Dirección General de Comercio Interior y Servicios (Defensa del Consumidor).

La denuncia debe ser realizada en forma personal por el titular o usuario de la compra o contratación del servicio.