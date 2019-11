Asambleas y reuniones en el banco HSBC local Locales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Fue una medida de fuerza nacional que decretó asambleas, tras la intención del banco de cerrar algunas sucursales del interior del país. La sede de nuestra ciudad no corre peligro.

La Asociación Bancaria llevó a cabo ayer distintas asambleas, de dos horas de duración, en todas las dependencias del HSBC Bank en el país, en rechazo al cierre de sucursales en el interior del país de esa entidad.

Si bien la sucursal de nuestra ciudad no está en esa "lista" de sucursales que van a cerrar, los afiliados del gremio, conjuntamente con la CGT local, decidieron reunirse en el ingreso de la sede y llevar a cabo esta medida.

Según denuncian desde el gremio nacional, el HSBC dejará de operar sus sucursales en las ciudades de Santiago del Estero, Villa Mercedes, en San Luis; Malargüe, en Mendoza; Santa Rosa, en La Pampa; Villa María, en Córdoba; y Balcarce, en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, esta situación se produce en el medio de un complejo momento de la entidad bancaria, teniendo en cuenta que el ahora ex presidente y ex CEO del HSBC en la Argentina, Gabriel Martino, abandonó su cargo y se fue a Londres.

Roberto Vivas, titular de la Bancaria de nuestra ciudad, se hizo presente junto a Oscar Romera (histórico dirigente de esa entidad) y Arnoldo Forni. En tanto, recibieron el respaldo de la CGT, local, a través de su titular, Roberto Oesquer, el titular de SOIVA, Marcelo Lombardo, Juan Berca del Centro de Empleados de Comercio, Sergio Bo, secretario adjunto de ATILRA, entre otros.

Cristian Inwinkelried, empleado del HSBC y secretario adjunto de la Bancaria, dijo a Radio ADN que "estamos haciendo un reclamos en solidaridad a alguna sucursales que tiene el banco HSBC en el país y que la están queriendo cerrar. Si bien en la sucursal Rafaela es absolutamente normal, se ha convocado a los muchachos de la CGT en esta medida de dos horas que ha sido para asambleas y tratar este tema dentro del mismo banco", expresó en primera instancia.

En tanto, agregó que "apenas nacen estos problemas tenemos que tratarlos. Aparentemente hay una cuestión muy política y queremos tratar de que eso pase porque son 80 familias, en 7 sucursales que se cerrarían", expresó el secretario adjunto.

Durante las dos horas se llevaron a cabo encuentros con total normalidad y sin sobresaltos. En tanto, dialogaron también en la vereda del banco, generando la curiosidad de los rafaelinos que pasaron por el sector.