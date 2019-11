Emotiva despedida con aplausos a Emilio Monzó

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La totalidad de los diputados nacionales, pertenecientes a todo el espectro político, se levantó ayer de las bancas para aplaudir al titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, quien presidió su última sesión antes de despedirse de la actividad legislativa.

Ante ese episodio espontáneo, que ocurrió luego de un homenaje de la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, el legislador no pudo contener la emoción y se quebró.

En su intervención al inicio de la sesión especial, Camaño definió al oriundo de Carlos Tejedor como un "hombre de consensos", que "reivindicó la política" desde una fuerza partidaria que "no lo supo interpretar".

"Usted ha sido un gran presidente y en su reivindicar de la política en una fuerza que no lo supo interpretar, se inmoló", enfatizó la ex diputada massista.

Luego de Camaño, que logró conmover hasta las lágrimas a Monzó, se fueron sumando al homenaje referentes de otras bancadas.

Mario Negri, el presidente del interbloque Cambiemos, señaló que Monzó "pudo interpretar y llevar con equilibrio los debates llenos de pasión en esta cámara".

A su turno, Pablo Kosiner, el jefe del interbloque Argentina Federal, lo reconoció como "una persona de palabra y de valores" y destacó que "este país se podría haber ahorrado momentos difíciles si el diálogo que Monzó pregonaba hubiera sido más escuchado".

Por su parte, Agustín Rossi, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, destacó que el presidente de la Cámara de Diputados "generó el mejor clima que se podía generar" para "encontrar un cauce" institucional a los debates.

La diputada Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita, le reconoció a Monzó haber "respetado la palabra" a los bloques más chicos y le rescató "su valentía porque desde ese lugar de visibilidad hizo críticas a su propio espacio político, lo cual no es usual".