Germán Bottero se prepara para asumir su mandato N° 5

La experiencia en el terreno legislativo es sin lugar a dudas una de las ventajas con las que cuenta Germán Bottero, el radical que el próximo 10 de diciembre asumirá su quinto mandato como concejal y en donde a diferencia de veces anteriores, será parte del Bloque de Cambiemos que seguirá siendo mayoría.

“Fundamentalmente me estoy poniendo al día de los temas que se están tratando y fundamentalmente los que van a tratarse a partir del 10 de diciembre. Si bien es un trabajo que yo ya conozco porque ya estuve varios años en el Concejo Municipal, pero por supuesto siempre la dinámica, los temas, las relaciones son cuestiones que hay que ir conociendo, más allá de la experiencia que uno tenga, hay que estar en el día a día porque ya falta muy poquito, 20 días para asumir con algunos temas como el presupuesto por ejemplo que nos corresponderá tratar a nosotros”, expresó Bottero.

Sin lugar a dudas el Presupuesto 2020 es el tema de discusión que promete nuevos rounds principalmente con una nueva conformación del Cuerpo Legislativo.

Al respecto el radical dijo que “por supuesto que son tiempos con un poco de incertidumbre en estás en estas cuestiones respecto a los fondos que siempre se contemplan lleguen de provincia o nación, hay que tener en cuenta que hay un gobierno nuevo a nivel nacional y a nivel provincial y si bien la coparticipación está establecida por ley, siempre pueden darse algunos cambios. Además no están claros los índices de previsión sobre la recaudación impositiva qué tiene que ver fundamentalmente con la coparticipación y aparte seguramente obras comprometidas o a comprometer e incluso algunas en ejecución y otras nuevas por parte de Nación y provincia que hay que ver cómo se siguen desarrollando”.



RESTRUCTURACIÓN DEL GABINETE

Al referirse al nuevo organigrama del Gabinete local, Bottero manifestó la postura que vienen teniendo desde su espacio desde la campaña.

“Nosotros tenemos que ver también si el intendente continúa con la estructura de Gabinete que tiene actualmente ya que es una de las discusiones o de las dudas que desde la oposición tenemos y que por ahí no yo pero nuestros concejales en ejercicio están planteando. Queremos saber si va a seguir como hasta ahora o si va haber algunos cambios. Yo en esto soy claro, el organigrama municipal lo decidí por supuesto el intendente qué es la forma que él entiende con los secretarios y las personas a su lado que entiende que necesita, pero nosotros lo dijimos fuerte en campaña y lo sostenemos hoy, son momentos de achicar el espacio político del municipio y no de agrandarlo, pero bueno la decisión la tendrá el intendente”.



LA RUPTURA DENTRO DE CAMBIEMOS

Por otra parte la situación que existe hoy por hoy en la oposición de Cambiemos, donde lo ocurrido después de las P.A.S.O provinciales, con el enfrentamiento de Bonino y Viotti, quedó relegado por diferentes temas de coyuntura, lo cierto es que la grieta permanece abierta y aún no se ha logrado acercar a las partes.

“El primer trabajo que voy a hacer ni bien asuma es tratar de recomponer ese bloque de 6 concejales, por lo menos una tarea en lo personal que me comprometí a llevar a cabo y de hecho ya lo saben. En pocos días más seguramente conversaremos tanto con Marta Pascual como con Lalo Bonino , es decir los concejales que van a continuar su mandato en el Concejo. Esta es la prioridad sobre cuestiones que son de público conocimiento que pasaron hace unos meses atrás y que quizás hizo daño en la convivencia de un espacio bastante joven como lo es Cambiemos en la ciudad de Rafaela, qué pasó por ciertas turbulencias. No sé cuál será el resultado de esta gestión por decirlo de alguna manera, pero lo fundamental será tratar de que ese bloque de concejales funcione de manera sólida.