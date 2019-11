"El árbol de la discordia" Locales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por LOS VECINOS A FAVOR

Así lo definieron los vecinos de calle Culzoni, que, preocupados, lanzaron a los medios de prensa de la ciudad un comunicado donde destacan algunas cuestiones. "Para que el eucalipto deje de ser motivo de confrontación es necesario huir de posiciones irreductibles a favor o en contra. El tema se debe abordar con seriedad y responsabilidad. Por ello, es necesario tomar en consideración el conocimiento especializado a la hora de afrontar el problema", marcaron un grupo de unas 10 personas.

En tanto, agregan que "muchos entendidos en el tema, como biólogos, manifiestan que la presencia de ese

tipo de árbol es desaconsejable en zonas urbanas, debido a su fragilidad. Es muy difícil predecir un desprendimiento de ramas. Estas especies crecen muy rápido y son verdaderos reservorios de agua. Entonces, adquieren un peso extra. No hace falta que caiga un árbol entero para que sea una tragedia; basta con que se desprenda una rama. Es indudable que la presencia de un eucalipto cercano a una vivienda es un riesgo potencial", mencionan.

En tanto, dicen que "lamentablemente la poda no es una solución ya que, por el contrario, puede incrementar los riesgos. Una poda no garantiza que se disminuyan los riesgos, porque las nuevas ramas que brotan son aún más frágiles. La única opción es la remoción de los eucaliptos. A esta conclusión han llegado las áreas técnicas de nuestro municipio, y con buen criterio han apoyado el Intendente y los Concejales. Cabe destacar que estas son decisiones que fueron tomando diferentes ciudades del país, en algunos casos ante el reclamo de vecinos, otros luego de la lamentable (y evitable) pérdida de vidas".

Los vecinos de calle Culzoni han gestionado por más de dos años para llegar a este punto que hoy "trae cierto alivio", según indican y agregan que "sin dudas, no fue una decisión tomada a la ligera, han evaluado la situación las áreas municipales correspondientes, y se ha desarrollado un proyecto urbanístico para el sector. Por otra parte, es nuestro deseo aclarar que no estamos a favor de la tala indiscriminada de árboles, estamos a favor de preservar la vida de nuestros hijos y la nuestra propia, y en segunda instancia, de cuidar nuestras viviendas. Si bien se trata de una especie riesgosa, también son añejos y muchos de ellos se encuentran en muy mal estado, lo que pone en riesgo nuestra integridad. Si ese no fuera el caso, claro que no estaríamos de acuerdo con la extracción. Sin embargo, apoyamos que sean retirados para luego reemplazarlos por una variedad de menor magnitud y apta para zonas urbanas, porque es la decisión más responsable que se puede tomar", finaliza el comunicado .