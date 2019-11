La emocionante historia de Martín y Jimena: tienen Síndrome de Down y va a casarse Información General 21 de noviembre de 2019 Redacción Por “¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?”



Tienen Síndrome de Down y se presentaron en el ciclo de preguntas y respuestas. El joven, que estuvo junto a su madre, fue acompañado por su novia a la que le propuso algo muy especial

En la edición del pasado martes de ¿Quién quiere ser millonario? se vivió el “momento más tierno y más emotivo del ciclo”, según dijo el propio conductor del envío Santiago Del Moro. Es que el hijo del matrimonio conformado por Pedro Bernacchi (57) y Silvia Bessone (56) fueron a participar junto a su hijo Martín, que tiene Síndrome de Down. Junto a ellos estuvo presente la novia del joven llamada Jimena que tiene también esta alteración genética, difundió Teleshow.

“La plata la quiero ahorrar para regalarle un viaje a mi novia”, dijo Martín cuando Del Moro le preguntó a sus padres en que gastarían la suma que ganaron durante la participación en el programa de Telefe. Además, otra parte del dinero irá la boda de la pareja, que se confirmó cuando el joven le propuso casamiento a su novia, con quien sale hace tres años y llevan dos comprometidos.

“Estamos muy enamorados los dos. Yo la encaré a ella y le dije si quería ser mi novia y ella me respondió ‘si’", reconoció Martín cuando el conductor quiso saber como se conocieron. “Él es el hombre de mis sueños”, manifestó Jime un tanto emocionada por las palabras de su novio.

Pedro y Silvia tienen, además, hijos de matrimonios anteriores, ningunos en común. El hombre es padre de tres hijos: Lucila, Delfina y Lucas. Y Bessone es madre de Martín, Gonzalo y Rocío.

Martín tiene 35 años y actualmente vive con Pedro y Silvia en el barrio de Palermo. Desde siempre, su madre luchó para que incluyeran a su hijo en la educación común, en General Pico, La Pampa. Actualmente, el joven no trabaja, estudia educación ambiental. A Jimena, su novia, le gustaría viajar a Colombia y a Disney, según reveló durante el ciclo.

En cuanto al juego, ganaron 180 mil pesos. Cuando tuvieron que responder por los 500 mil pesos, la respuesta fue errónea. “Según declaró Sergio Agüero, ¿qué le dijo el árbitro mexicano durante un partido de la Copa América 2015, cuando el “Kun” reclamó tras varias jugadas violentas?”, consultó Santiago Del Moro.

Entre las opciones decidieron inclinarse por la respuesta "D" (¿No quiere dirigir tu?). pero la correcta era la "C" (Esto es América). A pesar de no poder seguir adelante ganaron dinero suficiente para concretar sus sueños inmediatos.