Extracción de eucaliptos se inició con polémica entre vecinos y ambientalistas

En la mañana de ayer, la Municipalidad de Rafaela comenzó con la tarea de extracción de los eucaliptos ubicados en el límite de calle Ageo Culzoni y el predio de la Asociación Pro Ayuda al Discapacitado de Rafaela (APADIR). Un trabajo de extracción de los árboles está a cargo del personal de espacios verdes y es realizado por etapas, para lo cual, se utilizarán maquinarias de gran porte como grúa.

El dato es que mientras las máquinas llevaban a cabo las tareas, tres personas de la Asociación Amigos de la Vida se hicieron presentes en el lugar para impedir la que se lleven a cabo las tareas: "fuimos a impedir que se lleve adelante la tala. Hay eucaliptos, pero también hay pinos. Acá hay una ordenanza que los concejales dictaron y nosotros dijimos que si no hay un parate, vamos a realizar la denuncia penal. Al margen de eso, los empleados le comunicaron a sus jefes y se hizo presente Anabel Albrecht, jefa del Departamento Espacios Verdes que amablemente nos explicó y mostró como los concejales autorizaron esto", le dijo a LA OPINION Jorge Quevedo, uno de los integrantes de la Asociación.

Además, Quevedo cargó contra la planificación urbanística: "hay un negociado que nosotros sin querer lo estamos descubriendo y ahora que está el problema, optan por cortar los eucaliptos y los extraen, y así hacer la calle. No les quedaban los terrenos y entonces rompen. Todo cae en un embudo y en una ordenanza que genera problemas", dijo muy enfático.

Las operaciones se realizan dentro del predio de APADIR ya que, debido a las dimensiones de los equipos, el personal técnico del área observó la necesidad de posicionar a los mismos de manera ideal para trabajar con la máxima seguridad tanto para los empleados como para los habitantes del lugar. Las especies tienen entre 30 y 35 metros de altura y, la primera etapa del proceso, contempla su extracción ya que representan un potencial riesgo para la viviendas y sus habitantes.

"Hoy -por ayer- tuvimos que hacer eso para preservar por lo menos la cuestión de los eucaliptos. Hemos hablado con algunos y muchos pidieron que no se los extraigan y no sabían como venía la mano. Están a favor del medio ambiente y es una contradicción. Nosotros hacemos responsables absolutos a los concejales", volvió a mencionar Quevedo. En cuanto al proceso, la extracción es de manera lineal en sentido este-oeste, priorizando a los árboles que, por su disposición, poseen ramas que sobrevuelan los techos de los inmuebles.

En este sentido, vale recordar que la problemática tuvo una solución parcial meses atrás cuando el Municipio, luego de varias reuniones generadas con los vecinos de calle Culzoni y los miembros de la Comisión Directiva de APADIR, llevó a cabo la poda de ramas grandes que ponían en riesgo la integridad física de los vecinos y sus viviendas. El objetivo de esta importante acción es mejorar la seguridad para los habitantes de ese sector específico de barrio Los Arces y la de sus bienes, propiciando una elevación en su calidad de vida en consonancia con el desarrollo de nuevas urbanizaciones.



PALABRA OFICIAL

En diálogo con este Medio, Anabel Albrecht, jefa del Departamento Espacios Verdes, expresó que "esto viene de larga data, desde hace tres años a esta parte, donde los vecinos del barrio manifestaban cierta inquietud por la seguridad, en referencia a los eucaliptos, que no son aptos para el arbolado urbano y que terminan siendo riesgosos", destacó en primera instancia.

Además amplió diciendo que esos mismos vecinos hicieron reclamos en el área de vecinales y así pudieron canalizar el reclamo a nivel barrial. "Lo que nosotros hicimos como medida paliativa al estar los eucaliptos dentro del predio de APADIR, como no tenemos injerencia dentro de la propiedad privada, fuimos en dos oportunidades a podar los gajos que sobrevolaban la calle y disminuir el riesgo", explicó.

Además dijo que "APADIR hizo una donación de ese margen para que se amplíe el ancho de la calle y así solucionar el problema. Los eucaliptos están plantados muy cerca uno del otro, lo que genera una competencia entre ellos y hace que una crezca más débil que la otra. Entonces, la evaluación técnica que se hizo arrojó que el 60% de los árboles estaban en un muy mal estado, algunos secos, otros ya cayeron y a través de esa ordenanza se firmó en el concejo donde se obtiene la donación y APADIR pidió que se retiren los árboles, cosa que también pidieron los vecinos a APADIR", explicó la funcionaria.

Es válido destacar que, como resultado de las distintas reuniones señaladas con antelación, La Municipalidad y APADIR firmaron un convenio en donde se establece la donación de un fragmento de terreno perteneciente a la entidad para permitir la habilitación de media calzada correspondiente a calle Ageo Culzoni y una serie de trabajos complementarios. Entonces, para su cristalización se acordó la extracción de los eucaliptos ubicados frente a las viviendas edificadas sobre la margen sur de calle Culzoni con la finalidad de garantizar la seguridad de los vecinos y sus bienes materiales.