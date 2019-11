Aumento de la carne en verano SUPLEMENTO RURAL 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los tiempos de precios planchados para la hacienda y la carne se van a terminar. Al menos esa es la proyección que realizar la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina (Fifra), que asegura que durante el verano habrá una actualización de precios para estos eslabones de la cadena.

"Esa recomposición es necesaria para que el negocio sea viable y no tiene que ser vista como un problema. Las políticas del nuevo gobierno tienen que estar orientadas a potenciar al sector y evitar intervención que ya dieron resultados negativos en el pasado", precisa el vicepresidente de la Federación, Daniel Urcía.

La menor oferta de hacienda para el comienzo del año próximo va a repercutir en los precios ganaderos, que podrían subir hasta 40 por ciento, según pronosticó Urcía.

De acuerdo a Agrovoz, respecto a su traslado al mostrador desde los canales minoristas aseguran que ya no hay mucho margen para seguir absorbiendo los mayores costos.

Para la entidad que agrupa a frigoríficos de Córdoba y de Santa Fe, el precio de la carne bovina fue el más competitivo en el mercado doméstico en la última década y eso sólo fue posible por varios factores: creció la producción de carnes porcinas y aviar lo que se combinó con una crisis económica que se tradujo en menor consumo per cápita pese a que la oferta de las categorías de hacienda liviana (novillitos y vaquillonas) destinada al consumo interno fue alta.

"La combinación de esos factores generó fuerte pérdidas en los feedlots que actualmente reponen menos de lo que venden y cuyo resultado por animal terminado es negativo en 1.500/2.500 pesos, eso significa que ese eslabón es el que está soportando el mayor peso del atraso en la recomposición de las cotizaciones", sostiene la entidad industrial.

Según los datos que aporta Fifra, entre marzo y octubre "seis meses de constante inflación", el precio de la carne estuvo estancado a nivel mayorista y con pequeños aumentos e inferiores a la inflación en el nivel minorista. Se estima que en la medición interanual tendría un atraso de 15 por ciento respecto de la suba de promedio de la economía.

"El incremento de las cotizaciones de la hacienda y de la carne es inevitable y necesario, sólo resta saber en qué momento ocurrirá", pronostica la entidad.