Jornada sobre manejo de vaca en transición, genómica, cría intensiva y gestión en tambo

Santiago Debernardi es gerente de la empresa Juan Debernardi, la que –según lo indica su website es "una empresa familiar, dedicada al mejoramiento genético de rodeos lecheros y de cría, reconocida por los más altos y estables índices de preñez, calidad de servicio, variedad de productos y selección de los mejores toros para cada una de las necesidades".

La entrevista de TodoAgro con Santiago fue lograda en el marco de una jornada de actualización acontecida en la Sociedad Rural Villa María, donde entre otros diserto Gustavo Schuenemann, un experto argentino radicado en Estados Unidos, haciendo referencia al manejo de la vaca en transición y enfermedades metabólicas, y oportunidades de la tecnología genómica para mejorar salud y productividad.

También disertó el médico veterinario Mauro Gorgerino, quien se refirió a temáticas relacionadas con los beneficios de una cría intensiva de terneras versus una crianza tradicional, y productividad y eficiencia de la mano de la gestión".



En el transcurso del desarrollo de lo antes mencionado, al día siguiente una parte de los asistentes visitó el Tambo Angela Teresa en Ana Zumarán, en cercanías de Villa María, donde los niveles de productividad de las vacas bajo galpón ya llegaron a los 40 litros de leche por día.



En diálogo con TodoAgro, Debernardi dijo que "en general tratamos de brindarles a los productores y clientes los mejores especialistas del mundo y lo venimos haciendo hace muchos años".

por otra parte señaló que "está claro que hoy cualquier empresa que esté en lo comercial, tiene que pensar en el servicio. Nosotros tratamos de tener un equipo de gente especializada, la mayoría de vendedores nuestros tienen 20 a 25 años en la empresa, pero también brindarle al productor los mejores especialistas para que sea más eficiente porque en definitiva uno trata de que a su cliente le vaya mejor para que nos vaya bien a todos".



En una parte de la conversación, Santiago debernardo indicó que "siempre tratamos de ir incorporando temas y viajes para atender a las diferentes necesidades. Por ejemplo la semana pasada un grupo CREA de Lincoln se fue en una excursión organizada por nosotros a visitar tambos pastoriles a Chile porque estaban con la necesidad de empezar a pensar cómo hacer sus tambos más pastoriles. También tenemos a personas que están pensando cómo hacer galpones en la zona de Trenque Lauquen, tenemos clientes grandes que están pensando que sí o sí van a ir a un free stall o a un encierre entonces estamos armando un viaje para el año que viene a México para ir a ver megatambos en dry lots techados".



Sobre la estabulación de vacas Santiago Debernardi subrayó que "en Argentina siempre estamos con una eterna transición y no terminamos definiendo cuál es nuestro sistema. Queremos tener dry lots en lugares que llueve 900 milímetros y sabemos que en todo lugar donde llueva más de 400 milímetros hay que pensar en galpón de compost o free stall, porque los dry lots no van a ser eficientes. Y nosotros tenemos muchos clientes con dry lots en zonas donde precipitan más de 500 milímetros. Yo creo que uno de los problemas que tenemos acá en Argentina es que todos sabemos que tenemos que mejorar el confort de las vacas pero no le terminamos nunca de dar con la tecla en realmente lograrlo de manera consistente".



Respecto a la evolución de las ventas dijo "somos la empresa número uno en ventas a nivel nacional y queremos seguir siéndolo, para eso no podemos darnos el lujo de dejar a alguien afuera de la batería de toros. No creemos tener la verdad absoluta sino que queremos escuchar a nuestros clientes y para lo que quieren darles lo mejor que haya", haciendo referencia a la incorporación de otras opciones en genética añadidas al Holstein tales como razas rojas de Escandinavia, o ganado irlandés o razas como Jersey y Normando.