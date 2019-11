El asaltante de la Puma con prisión preventiva

Víctor K., el hombre de 25 años imputado de ser quien en la mañana del sábado último, alrededor de las 6.30, asaltara la estación de servicios Puma de Luis Maggi y Ruta 34, disparándole un tiro en una pierna a un empleado de playa de dicho establecimiento, quedó con prisión preventiva sin plazos, según lo solicitado por la Fiscalía, por disposición del juez de investigación penal preparatoria, Dr. Alejandro Mognaschi.

Por su parte la fiscal Gabriela Lema también acusó a Víctor K. de un segundo hecho, esto es ser coautor de un asalto cometido en un establecimiento de la zona rural de Rafaela, con características violentas.

En relación al primer suceso en la estación de servicios rafaelina, en la ocasión un empleado que se desempeña en la playa del comercio resultó baleado en una pierna. Los autores del atraco habían sido dos individuos que se movilizaban en una moto con los cascos colocados.

Al parecer, el acompañante descendió de la moto y con un arma en mano se dirigió hasta donde estaba ubicado el empleado realizando una maniobra, pidiéndole la billetera y sustrayéndole el teléfono celular, al mismo tiempo que efectuó un disparo ante un movimiento brusco de la víctima.

El proyectil impactó en una rodilla del empleado, y felizmente no provocó daños mayores, ya que el trabajador se encontraba en buen estado luego de recibir la atención médica correspondiente en el Hospital Jaime Ferré, aunque la bala no fue extraída en el momento, permaneciendo alojada en su pierna, e iba a ser extraída en una cirugía posterior en un sanatorio privado.

Luego del disparo los dos motociclistas huyeron tomando rumbo desconocido. Cabe destacar que no es la primera vez que este comercio es asaltado en los últimos años.