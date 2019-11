Buscar apoyo en Europa antes de la negociación Nacionales 20 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, realizará una gira por Europa en busca de apoyo con la renegociación del acuerdo que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por primera vez, el futuro Jefe de Estado mantuvo en la tarde de este martes una conversación telefónica con la directora del organismo, Kristalina Georgieva.

Fernández visitará Italia, Francia y Alemania, cuyos representantes integran el directorio del FMI, que no apoyaron, en septiembre pasado el desembolso de 5.000 millones de dólares que el organismo debió enviar y que finalmente se postergó para después del cambio de gobierno.

El presidente electo tenía proyectado realizar un viaje a Estados Unidos, también antes de asumir, para iniciar las negociaciones con el FMI, estrategia que ahora parece haber cambiado por la de buscar apoyos antes de iniciar esas tratativas. La gira de Fernández se iniciaría el próximo 24 de noviembre en Francia donde se entrevistará con el presidente Emmanuel Macron.

Según se informó, Fernández y Macron mantuvieron días atrás una larga conversación telefónica, en la que analizaron temas de la agenda bilateral, el acuerdo UE-Mercosur y compartieron su preocupación por la complicada situación de Chile y Bolivia.

La situación de la deuda externa argentina y la discusión del acuerdo stand by con el FMI será eje de las conversaciones con Macron, en la que Fernández espera conseguir el respaldo del mandatario francés. Posteriormente viajará a Italia, donde se reunirá con el presidente de ese país Sergio Mattarella, buscando también respaldo a las negociaciones con el FMI.

En un encuentro con los embajadores europeos que se realizó dos semanas atrás en Buenos Aires, Fernández les pidió apoyo frente a las negociaciones que deberá encarar con el FMI, al tiempo que bregó por la continuidad de las inversiones en la economía argentina.

Posteriormente Fernández viajaría a Alemania para encontrarse con Angela Merkel, aunque esa visita no está aún confirmada, según señalaron fuentes del candidato electo.