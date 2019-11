Sismo en Mendoza se sintió en Rafaela

Un fuerte sismo de 6.3 grados de magnitud sacudió anoche a las provincias de Mendoza y San Luis, con una fuerte intensidad en provincias vecinas y réplicas que se sintieron en Córdoba, Rosario, Capital Federal e inclusive la ciudad de Rafaela.

Los vecinos de esta ciudad se sorprendieron que sucedía "algo raro" cuando se movían luces o sillones de acuerdo a lo que comentaron poco después en las redes sociales. Una vecina de calle 25 de Mayo publicó en su cuenta de Facebook que las luces de la casa se habían "movido".

En un edificio de 11 pisos de la primera cuadra de calle Brown hubo múltiples comentarios en el grupo de Whatsapp que comparten todos sus habitantes. Quienes residen en los departamentos de mayor altura fueron los primeros en advertir la situación. "Estaba sentada sobre un sillón y comenzó a percibir que se movía, pero aquí quien va a pensar que se va a sentir un sismo", reflexionó una mujer.

Después, una vez que se confirmó que el temblor en tierras cuyanas se sintió con mayor o menor intensidad en la franja central del país entonces todos le pusieron nombre a situaciones raras que experimentaron en Rafaela poco después de las 20. Como sucedió en la Redacción de LA OPINION sobre calle Lavalle cuando se sintió algún sonido en el techo de cielorraso. "Parece que hay fantasmas" alcanzó a bromear una trabajadora del área de armado del Diario. Más tarde entendieron que se trataba del efecto del terremoto.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el temblor se registró a las 20.10 y su epicentro se ubicó 77 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Luis, 198 kilómetros al sudeste de la capital de Mendoza y 60 kilómetros al sudeste de la localidad mendocina de Paz.

El INPRES además informó que el temblor se originó a unos 14 kilómetros de profundidad, al tiempo que se recordó que este Instituto catalogó con una magnitud de 6 o más solo a siete sismos contabilizados desde noviembre del año pasado.

"Fue un sismo de magnitud moderada, pero como tuvo una profundidad pequeña, se ha sentido fuertemente en San Luis, Mendoza, San Juan, y otras provincias. Hasta el momento no se reportaron daños, aunque sin ninguna duda, en viviendas precarias pueden haber tenido algún inconveniente", precisó el titular del INPRES, Alejandro Giuliano, en declaraciones formuladas al canal Todo Noticias (TN).

Asimismo, Giuliano advirtió que esperan "réplicas" del sismo en las próximas horas. En ese sentido, antes de cumplirse una hora de haberse registrado el temblor, ya se habían sentido dos réplicas: una de 2.7 y otra de 4.1 de magnitud.

Además, el temblor se sintió en Rosario, algunas localidades de Córdoba y en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Núñez.

Asimismo, se recibieron algunos reportes de movimientos en las ciudades de Avellaneda y Beccar (partido bonaerense de San Isidro). "Aunque crean que estoy loca, lo sentí. Estaba en el living merendando y empecé a percibir como si de la silla me tironearan de un lado a otro. Pensé que me estaba mareando, me levanté y me fui a lavar la cara. A los dos minutos empecé a ver que hubo un sismo", relató Mariana, una vecina de Palermo, a TN.