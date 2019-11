Werlen, doblemente feliz Deportes 20 de noviembre de 2019 Por Mario Cabrera El entrenador del “9” logró el objetivo de llegar a la final por el Absoluto y sellar la clasificación al Regional.

Varias alegría se regaló el último viernes 9 de Julio. Primero, porque volvió a festejar en un clásico ante Ben Hur al ganar 2 a 1 en una de las semis del cuadrangular final, segundo porque se metió en la final por el Absoluto liguista y tercero porque se logró la clasificación al Regional Amateur 2020. Muchos motivos como para que Marcelo Werlen haya disfrutado de una noche redonda. “Fue un partido durísimo, el ´9´había hecho un año excelente en Liga, pero por este nuevo formato es como que el 3° y el 4° se libera un poco, así que salió un partido muy difícil, parejo. Nos costó mucho el primer tiempo, pero en el segundo nos tranquilizamos un poco, llegó ese penal dudoso, hay que ser sinceros, pero después el gol el equipo tuvo los mejores momentos. Encontramos el 2 a 0 con un golazo y como siempre, tuvimos que sufrir, porque Ben Hur es un buen equipo, está muy bien trabajado, ya todos lo sabemos y no descubro nada con esto. Fue un año muy bueno y en un partido te podías quedar afuera de todo. Eso lo sintieron un poco los chicos, como todos, porque hay una gran ilusión en el hincha juliense. Muchos de ellos llegaron con lo justo a este partido, ya que tenemos un plantel corto, donde algunos se infiltraron como para poder estar a disposición. Esto para el club es muy bueno después de tantas frustraciones”, relató visiblemente emocionado el DT juliense en diálogo con LA OPINION, aunque luego reconoció que hubiese sido injusto no haber llegado a la final. “Por todo lo hecho en el año sí era injusto, pero por el rival que tuvimos enfrente podía pasar cualquier cosa, como pudo haber pasado. También hay que decir que el ‘9’ tuvo esa cuotita de suerte que hay que tener, sobre todo en el primer tiempo, donde ellos estrellaron un tiro en el palo. Después el trámite se rompe con un penal dudoso pero después de allí fuimos otro equipo, manejamos el partido, pudimos jugar mejor y pudimos lograr este gran triunfo que el club estaba necesitando. El resultado fue lo más lindo que nos pasó. La suerte está jugando más a nuestro favor y hubo mucha gente que se acercó a alentar al equipo. No es una final más, 9 de Julio hacía mucho que no llegaba a esta definición y hay que disfrutarla”. Ya para finalizar, Satanás se refirió a la especie de paternidad que impuso su equipo ante la BH en los últimos tiempos, ya que le ganaron los 3 partidos liguistas en el año, algo difícil de conseguir. “No se si es tan así, pero el segundo partido, donde también fuimos locales, les ganamos bien, y este último ya fue más duro y mucho más difícil. Son partidos muy disputados, de mucho nerviosismo, porque se define todo en 90 minutos. Claro que es importante para el club haberle ganado a Ben Hur los últimos 3 clásicos, pero ahora, la final a dos partidos va a ser distinto, te podés liberar un poco más y ojalá así sea, porque los jugadores que se liberan son los que marcan la diferencia”.