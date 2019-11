Lifschitz hizo un balance de 12 años de políticas públicas en la provincia Locales 20 de noviembre de 2019 Redacción Por Fue este martes, durante el cierre de ciclo del Consejo Económico y Social de la provincia. “El CEyS vino a incorporar una herramienta para ejercitar la gimnasia del diálogo y el acuerdo”, dijo el gobernador.

FOTO SCS LIFSCHITZ. A 20 días de dejar el cargo, sintetizó los logros de las gestiones de Binner, Bonfatti y la propia.

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó este martes, el cierre de ciclo del Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe (CEyS), encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno y del que participaron los miembros del gabinete.

Lifschitz presentó y entregó a las organizaciones que conforman el CEyS la memoria institucional “El Gobierno del Frente Progresista en Santa Fe. 12 años de transformaciones democráticas”, un libro que recorre los principales logros de las políticas públicas en materia de obras, salud, educación, cultura, economía y desarrollo productivo, desarrollo social, energía, trabajo decente, hábitat y vivienda, género, participación, transparencia y rendición de cuentas, entre otras.

En principio, el gobernador aseguró que “ha sido muy provechosa la labor realizada, con todos los que participaron de los debates en cada una de las 15 reuniones realizadas. Los resultados son más que importantes”. En ese sentido, consideró con la formación del Consejo, “desde Santa Fe hemos hecho un aporte a consolidar una cultura política del diálogo, el acuerdo y el consenso. El CEyS vino a incorporar una herramienta para ejercitar la gimnasia del diálogo y el acuerdo”.

El gobernador también repasó los 12 años de un plan de políticas públicas que se puso en marcha en la provincia de Santa Fe, según dijo, con “un legado que consideramos muy importante en términos institucionales y en términos de obras importantes que se han ido realizando a lo largo de todos estos años, con cambios estructurales e institucionales que se reflejan en un documento, que como todo resumen, deja muchas cosas en el camino”.

“Han sido 12 años muy intensos de trabajo y, especialmente, en lo que a mí me toca, estos últimos cuatro. Los iniciamos de la misma manera que los estamos terminando: recorriendo el territorio, en un contacto estrecho, directo con autoridades, con instituciones, con empresarios, en cada punto de la provincia, iniciando, concretando y ejecutando proyectos, muchos de ellos que parecían imposibles, como los grandes acueductos, los grandes hospitales, la inversión en infraestructura educativa que me permite hoy con satisfacción recorrer todas las escuelas de la provincia, más de 5.000 instituciones educativas del sector público, y verificar en cada una de ellas las obras que se han realizado para que hoy podamos tener un sistema educativo en muy buenas condiciones edilicias, edificios nuevos, con ampliaciones y refacciones”, enumeró.

“Hoy podemos afrontar los desafíos de la educación del futuro, del siglo XXI, con un sistema educativo acorde y no solamente por la infraestructura, sino también porque tenemos un conjunto de directivos y de docentes comprometidos, altamente calificados a través de los procesos de concursos, de selección de carrera docente, de formación y capacitación docente, que se han implementado a lo largo de estos años”.

“Hemos puesto en marcha políticas innovadoras en el área de la cultura y podemos dejar un legado realmente muy trascendente en materia de políticas culturales en la provincia, con instituciones inéditas e innovadoras”.

“Hemos avanzado generando políticas ambientales, de energía. Hemos creado un Ministerio de Trabajo para jerarquizar las políticas destinadas al empleo y darle a los trabajadores la misma jerarquía que ya tenía el Ministerio de la Producción, en el que hemos incorporado áreas nuevas cómo la Agencia de Inversión y Comercio Exterior”.

“Hemos avanzado en políticas universales de salud, generando un sistema que hoy es reconocido a nivel nacional, así como también en derechos en materia de género y de igualdad, promoviendo la equidad de género, el reconocimiento de la diversidad sexual y un trato igualitario para los cultos”.

“Hemos trabajado en función del diálogo y concertación permanente con los otros poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo. Hemos podido cumplir con todo aquello que nos habíamos propuesto”.

Por último, recordó que “el CeyS, como institución consolidada, tendrá que sortear el desafío de un cambio de gobierno y lograr continuidad en el tiempo. Eso dependerá de los acuerdos políticos y del esfuerzo que sus integrantes pongan de manifiesto para que pueda continuar. Ojalá que el Consejo Económico y Social siga avanzando y consolidándose. Desde mi lugar en la Cámara de Diputados voy a aportar para que así ocurra”, finalizó Lifschitz.



REPRESENTANTES

Ignacio Mántaras, en representación de Carsfe, recordó que “cuando esto empezó, allá por abril de 2016, era inédito para muchas instituciones y para sus representantes y nos hemos encontrado con un un ámbito de debate, de puesta en común, de intercambio. No sé si siempre hemos llegado a conclusiones pero sí logramos un ámbito horizontal de exposición de posiciones institucionales con mucho respeto, mucha camaradería y entiendo que todos estamos un poco más reconfortados con nuestra actividad institucional”.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Cooperadoras Escolares de Rosario, Angélica Curto, afirmó que “cuando veo tantas instituciones unidas debatiendo, presentando problemáticas y escuchando, con un gobierno presente, con un gobernador presente y con ministros presentes, me pareció maravilloso. Mi experiencia fue muy rica”.

“Con este gobierno hemos conseguido mejorar un montón, se han preocupado por la escuela pública, así lo percibimos y así lo agradecemos. Por eso yo invito a bregar para que ésto tenga continuidad el año que viene, que la nueva gestión provincial tome a este Consejo para que podamos seguir reuniéndonos, presentando nuestros problemas y se apliquen políticas para mejorar”, finalizó.

Por último, Juan Antonio Pivetta, de Federada Salud, e integrante del Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social, afirmó que “nos hemos enriquecido mucho en estos ámbitos participativos y quiero resaltar la voluntad del gobernador Miguel Lifschitz, allá por 2016, de crear por decreto este Consejo Económico y Social”.

“Es un ámbito muy importante para los sectores de la producción, la economía en general, los trabajadores, las organizaciones sociales. Ahora está en nosotros darle continuidad a esto”, finalizó.