Municipales finalizaron la Formación para Aspirantes a Mandos Medios Locales 20 de noviembre de 2019 Redacción Por 84 agentes recibieron sus certificados. El intendente Luis Castellano destacó la importancia de la capacitación para el logro de un estado más eficiente y agregó que se está “trabajando en el armado de una Escuela de Gobierno”.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CIERRE DEL PROGRAMA. Autoridades del municipio y del SEOM junto a los agentes que participaron de la capacitación.

Se llevó a cabo ayer por la tarde en el Salón Auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) la entrega de certificados a los agentes que finalizaron el Programa de Formación para Aspirantes a Mandos Medios organizado y desarrollado de manera conjunta por la Municipalidad de Rafaela, el Instituto para la Capacitación y el Desarrollo Local (ICEDeL) y el SEOM.

El programa municipal se inició en 2013 y suma, en sus 7 ediciones, 340 empleados participantes. Este año 84 agentes recibieron sus correspondientes certificados; 74 forman parte del Municipio rafaelino, 5 son de Esperanza y los restantes 5 de las Comunas de San Vicente, Lehmann y Clucellas.

El objetivo principal de la capacitación es formar a quienes aspiran a ocupar un espacio de mayor responsabilidad en la administración del Estado Municipal.



UN PASO MÁS

“Enorgullece mucho y es importante que tantos agentes municipales se formen y capaciten para mejorar la eficiencia del Estado, para ser mejores, para poder modernizarnos, para brindar al vecino un mejor servicio”, sostuvo el intendente Luis Castellano.

“En general no hay experiencias de escuela de gestión pública dentro del país, nosotros venimos trabajando mucho con el ICEDeL y el SEOM en la capacitación de todos los empleados municipales, de todas las áreas y en todas las materias. Pero hoy especialmente en la formación de mandos medios que son personas claves porque manejan equipos, presupuestos, toman decisiones y están arriba de la gestión. Es por ello que se puedan formar y que hayan hecho esta capacitación es fundamental”, agregó.

“Trabajamos en el armado de la Escuela de Gobierno. Ese sería el objetivo final para que, no solo los que ya son y somos agentes públicos podamos aprender y seguir capacitándonos y tomando nuevos desafíos para la gestión del futuro en medio de un proceso de cambio muy grande que vivimos como sociedad, sino también lograr que se aprenda antes de ingresar al Estado”, remarcó.

“Yo creo que lo podemos lograr. Si los grandes cambios los producimos desde el Estado, es porque queremos estar a la altura de la ciudad digital, moderna, contemporánea, pensando en nuevos empleos, en las transformaciones de nuestras empresas, de nuestras instituciones, vinculándonos digitalmente con cada uno de los vecinos y vecinas. Para ello necesitamos crecer, capacitarnos y avanzar”, finalizó.



DIPLOMATURA

El Intendente destacó: “Hoy estoy en condiciones de tomar el desafío y decir que el año que viene vamos dar un paso sumamente importante que es llegar a la diplomatura”.

“Estamos camino hacia la Escuela de Gobierno y el año que viene vamos a llegar mediante la firma de un convenio con UTN a tener la posibilidad de la Diplomatura en Gobierno”, finalizó.



CAPACITAR

La secretaria de Auditoría y Control de Gestión, Amalia Galanti sostuvo: “Es una alegría enorme encontrarnos que un gran número de empleados y empleadas municipales que concluyeron con el curso a aspirantes a manos medios. Nosotros estamos convencidos de que la capacitación no tiene que terminar nunca, que los empleados públicos y municipales tenemos una doble responsabilidad de estar permanentemente actualizándonos y capacitándonos para poder dar un servicio de calidad a los ciudadanos”.

“Hoy encontrarse con esta gran cantidad de personas que durante varios meses estuvo cursando, estudiando y rindiendo a la par de todas sus obligaciones, no solo laborales sino también personales, es una gran emoción para todos nosotros porque sabemos que el equipo gana en calidad”, finalizó.



ESFUERZO

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, Marcelo Ortenzi reflexionó: “Un acto siempre es importante porque hay mucho esfuerzo de las instituciones, en este caso Municipio, SEOM e ICEDeL y también de todos los que participan porque se hace un gran esfuerzo”.

“Esto se transforma en un evento importante no solo para las instituciones sino también para cada uno de los alumnos que hacen un sacrificio para llevarse algo que tiene mucho valor para ellos, no es algo simbólico porque este curso les otorga 1 punto para posibles concursos que se presenten a futuro”, agregó.

“Charlamos mucho con Luis Castellano para que esto sea un proceso continuado, porque ya tenemos unos escalones realizados como es el caso del Curso de Inducción que es una pequeña introducción para que los trabajadores y trabajadoras que ingresan al Municipio, este Curso a Aspirantes a Mandos Medios, hay cursos específicos que tienen que ver con la situación administrativa. Todo se armó por medio del trabajo articulado, la charla y la observación de las diferentes necesidades”, indicó.

“Hoy tenemos la posibilidad de una diplomatura que no solamente tenga el enfoque administrativo sino también que incorpore otras dimensiones que tienen que ver con el desarrollo territorial, teniendo en cuenta que esto se traduce en desarrollo económico, humano, ambiental y urbano”, finalizó.



HERRAMIENTA

Por último, el secretario general del SEOM Rafaela, Darío Cocco destacó: “Para nosotros ver el auditorio lleno, es una gran alegría. Hoy 84 personas están terminando y recibiendo su diploma”.

“Antes no existía la posibilidad de capacitar a los trabajadores de manera gratuita, a elección de ellos mismos, y hoy luego de 7 años de trabajar en forma conjunta con el Municipio, entendemos que llegar a que los trabajadores de la Municipalidad de Rafaela, de Esperanza y de las comunas para que puedan culminar su capacitación de forma completa, es poder terminar con el círculo que nos habíamos planteado”, remarcó.

En el acto estuvieron presentes el intendente Luis Castellano, el secretario general del SEOM, Darío Cocco, miembros del Gabinete Municipal e integrantes del Concejo y el titular del ICEDeL, Marcelo Ortenzi.