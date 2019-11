La Oficina Municipal de Empleo no tramita el pago de bono de $5.000 Locales 20 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En las últimas semanas, llamó la atención del personal perteneciente a la Oficina Municipal de Empleo la presencia de ciudadanos que se acercaban, de manera continua y con insistencia, a esa dependencia para solicitar el pago de un bono de 5 mil pesos anunciado por el actual Gobierno Nacional.

Ante tal situación, funcionarios del Municipio iniciaron las averiguaciones en ANSeS intentando aclarar la confusa situación, incluso, sobre la colocación de carteles informativos que orientaban a esos beneficiarios a acercarse a la oficina de empleo local.

La Municipalidad de Rafaela considera relevante informar a la comunidad que no se encuentra en ningún proceso de gestión o pago de algún tipo de bono para beneficiarios en situación vulnerable. De hecho, el propio personal de la Oficina Municipal de Empleo se encarga de informarle a cada persona que se acerca con la misma inquietud que debe dirigirse al organismo de seguridad social nacional ya que es el único en condiciones de evacuar las dudas o inquietudes que pudieran surgir.

En pos de aportar luz sobre el hecho, es importante comentar que, luego de las últimas elecciones primarias, el actual Gobierno Nacional anunció el pago de un bono de 5 mil pesos a ciudadanos que no reciben ningún tipo de ayuda social. Esto es: quienes no tengan trabajo registrado, estén atravesando una situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan por parte del Estado.

Por lo tanto, quedan exceptuados los jubilados, pensionados y personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro plan social.

Queda claro que el Municipio local nada tiene que ver con el manoseo al que son sometidas estas personas pertenecientes a un sector castigado de nuestra sociedad, a las que se les generan falsas expectativas con motivos desconocidos. Lamentablemente, Rafaela no está exenta de este tipo de acciones que se ven replicadas en otras localidades de nuestro país.